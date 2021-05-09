Süper Lig ÅŸampiyonunu ve küme düÅŸecek takÄ±mlarÄ± açÄ±kladÄ±lar
Spor Toto SÃ¼per Lig'de 26. hafta geride kalÄ±rken zirvede mÃ¼thiÅŸ bir rekabet yaÅŸanÄ±yor. Galatasaray'Ä±n BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 3-1'le maÄŸlup etmesiyle birlikte bitime iki hafta kala hangi takÄ±mÄ±n ÅŸampiyon olacaÄŸÄ± merak konusu oldu. AynÄ± ÅŸekilde bu sezon 4 takÄ±mÄ±n kÃ¼me dÃ¼ÅŸeceÄŸi SÃ¼per Lig'de alt sÄ±ralarda gergin bekleyiÅŸ devam ediyor.
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Avrupa liglerindeki takÄ±mlarÄ±n durumlarÄ±nÄ± inceleyen Euro Club Index, mevcut performans ve oynanacak maÃ§larÄ±n analizlerini ortaya koyarak yÃ¼zdesel bir sÄ±ralama belirledi. Hangi takÄ±m ligi kaÃ§Ä±ncÄ± sÄ±rada bitirecek? Ä°ÅŸte o analiz...
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21 - Denizlispor
KÃ¼me dÃ¼ÅŸen ilk takÄ±m olan Denizlispor'un dÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼ÅŸmeye aday takÄ±mlarÄ±n sÄ±ralamasÄ± ÅŸÃ¶yle oluÅŸtu; Mevcut puan: 28 --> Lig sonu: 29Â Â Â Â
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20 - GenÃ§lerbirliÄŸi
Mevcut puan: 35 -->Â Lig sonu: 36Â Â
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19 - Erzurumspor
Mevcut puan: 37 --> Lig sonu: 37
5
18 - AnkaragÃ¼cÃ¼Â
Mevcut puan: 38Â --> Lig sonu: 40
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17 - Kayserispor
Mevcut puan: 40 -->Â Lig sonu: 41Analize gÃ¶re Kayserispor ligde kalmayÄ± kÄ±l payÄ± garantiliyor.
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ÅžAMPÄ°YONLUK YARIÅžI
Åžampiyonlukla ilgili yapÄ±lan analizde ise lider deÄŸiÅŸmedi. BilindiÄŸi gibi SÃ¼per Lig ÅŸampiyonu Åžampiyonlar Ligi'ne direkt katÄ±lÄ±m saÄŸlayacak. Ligi ikinci bitiren takÄ±m Åžampiyonlar Ligi Ã–n Eleme turundan itibaren Avrupa sÄ±navÄ±na Ã§Ä±kacak. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaki takÄ±m ise UEFA Avrupa Ligi'nde mÃ¼cadele edecek.
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3 - FenerbahÃ§e
Mevcut puan: 79 --> Lig sonu: 82 Euro Club Ä°ndex'e gÃ¶re; Emre BelÃ¶zoÄŸlu yÃ¶netiminde 8 maÃ§ta 6 galibiyet elde eden FenerbahÃ§e'nin kalan iki maÃ§tan 1 galibiyet, 1 yenilgi Ã§Ä±karacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
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2 - Galatasaray
Mevcut puan: 78 --> Lig sonu: 82 Galatasaray'Ä±n ise 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ligi tamamlayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir analiz ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
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1 - BeÅŸiktaÅŸ
Mevcut puan: 81 --> Lig sonu: 85 Zirvede ise BeÅŸiktaÅŸ var. Euro Club Ä°ndex siyah beyazlÄ±larÄ±n iki maÃ§Ä±n birinde takÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rse de sÄ±ralamada herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±.
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21 TAKIMIN SIRALAMASI
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'KÄ°M ÅžAMPÄ°YON OLUR?'
Mevcut sÄ±ralama bu ÅŸekilde. Peki size gÃ¶re ÅŸampiyon kim olur? Tahmininizi belirtin