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GeriFutbol Süper Lig ÅŸampiyonunu ve küme düÅŸecek takÄ±mlarÄ± açÄ±kladÄ±lar
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Futbol
Haber GiriÅŸ: 09 MayÄ±s 2021 - 15:56 | 

Süper Lig ÅŸampiyonunu ve küme düÅŸecek takÄ±mlarÄ± açÄ±kladÄ±lar

Spor Toto SÃ¼per Lig'de 26. hafta geride kalÄ±rken zirvede mÃ¼thiÅŸ bir rekabet yaÅŸanÄ±yor. Galatasaray'Ä±n BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 3-1'le maÄŸlup etmesiyle birlikte bitime iki hafta kala hangi takÄ±mÄ±n ÅŸampiyon olacaÄŸÄ± merak konusu oldu. AynÄ± ÅŸekilde bu sezon 4 takÄ±mÄ±n kÃ¼me dÃ¼ÅŸeceÄŸi SÃ¼per Lig'de alt sÄ±ralarda gergin bekleyiÅŸ devam ediyor.

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1

Avrupa liglerindeki takÄ±mlarÄ±n durumlarÄ±nÄ± inceleyen Euro Club Index, mevcut performans ve oynanacak maÃ§larÄ±n analizlerini ortaya koyarak yÃ¼zdesel bir sÄ±ralama belirledi. Hangi takÄ±m ligi kaÃ§Ä±ncÄ± sÄ±rada bitirecek? Ä°ÅŸte o analiz...

221 - Denizlispor

21 - Denizlispor

KÃ¼me dÃ¼ÅŸen ilk takÄ±m olan Denizlispor'un dÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼ÅŸmeye aday takÄ±mlarÄ±n sÄ±ralamasÄ± ÅŸÃ¶yle oluÅŸtu;
Mevcut puan: 28 --> Lig sonu: 29Â Â Â Â 

320 - GenÃ§lerbirliÄŸi

20 - GenÃ§lerbirliÄŸi

Mevcut puan: 35 -->Â  Lig sonu: 36Â Â

419 - Erzurumspor

19 - Erzurumspor

Mevcut puan: 37 --> Lig sonu: 37

518 - AnkaragÃ¼cÃ¼

18 - AnkaragÃ¼cÃ¼Â

Mevcut puan: 38Â --> Lig sonu: 40

617 - Kayserispor

17 - Kayserispor

Mevcut puan: 40 -->Â  Lig sonu: 41Analize gÃ¶re Kayserispor ligde kalmayÄ± kÄ±l payÄ± garantiliyor.

7ÅžAMPÄ°YONLUK YARIÅžI

ÅžAMPÄ°YONLUK YARIÅžI

Åžampiyonlukla ilgili yapÄ±lan analizde ise lider deÄŸiÅŸmedi. BilindiÄŸi gibi SÃ¼per Lig ÅŸampiyonu Åžampiyonlar Ligi'ne direkt katÄ±lÄ±m saÄŸlayacak. Ligi ikinci bitiren takÄ±m Åžampiyonlar Ligi Ã–n Eleme turundan itibaren Avrupa sÄ±navÄ±na Ã§Ä±kacak. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaki takÄ±m ise UEFA Avrupa Ligi'nde mÃ¼cadele edecek.

83 - FenerbahÃ§e

3 - FenerbahÃ§e

Mevcut puan: 79 --> Lig sonu: 82
Euro Club Ä°ndex'e gÃ¶re; Emre BelÃ¶zoÄŸlu yÃ¶netiminde 8 maÃ§ta 6 galibiyet elde eden FenerbahÃ§e'nin kalan iki maÃ§tan 1 galibiyet, 1 yenilgi Ã§Ä±karacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

92 - Galatasaray

2 - Galatasaray

Mevcut puan: 78 --> Lig sonu: 82
Galatasaray'Ä±n ise 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ligi tamamlayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir analiz ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

101 - BeÅŸiktaÅŸ

1 - BeÅŸiktaÅŸ

Mevcut puan: 81 --> Lig sonu: 85
Zirvede ise BeÅŸiktaÅŸ var. Euro Club Ä°ndex siyah beyazlÄ±larÄ±n iki maÃ§Ä±n birinde takÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rse de sÄ±ralamada herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±.

1121 TAKIMIN SIRALAMASI

21 TAKIMIN SIRALAMASI

12KÄ°M ÅžAMPÄ°YON OLUR

'KÄ°M ÅžAMPÄ°YON OLUR?'

Mevcut sÄ±ralama bu ÅŸekilde. Peki size gÃ¶re ÅŸampiyon kim olur? Tahmininizi belirtin

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