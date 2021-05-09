ÅžAMPÄ°YONLUK YARIÅžI Åžampiyonlukla ilgili yapÄ±lan analizde ise lider deÄŸiÅŸmedi. BilindiÄŸi gibi SÃ¼per Lig ÅŸampiyonu Åžampiyonlar Ligi'ne direkt katÄ±lÄ±m saÄŸlayacak. Ligi ikinci bitiren takÄ±m Åžampiyonlar Ligi Ã–n Eleme turundan itibaren Avrupa sÄ±navÄ±na Ã§Ä±kacak. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaki takÄ±m ise UEFA Avrupa Ligi'nde mÃ¼cadele edecek.