Denizlispor 1-4 Galatasaray (Maçın özeti ve goller)

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Denizlispor ile Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray 4-1 kazandı ve şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Galatasaray'ın gollerini 22. dakikada Halil Dervişoğlu, 35. dakikada penaltıdan Ryan Babel, 86. dakikada penaltıdan Mostafa Mohamed ve 89. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.

Galatasaray'da Emre Akbaba 42. dakikada kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi. Mohamed'in 85. dakikada kullandığı penaltıda kaleci kurtardı ama atış VAR incelemesi sonucu tekrar edildi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 81'e yükseltti ve Beşiktaş'ın kaybetmesiyle zirvede Beşiktaş ile puanını eşitledi. Son maç öncesi iki takım arasında 2 gol averaj fark kaldı. Ligden daha önce düşen Denizlispor ise 28 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Sakıb, Fabiano, Hasan, Tusha, Muhammet, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, Ali Yavuz Kol, Rodallega

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Arda, Babel, Emre Akbaba, Halil

Yedekler: Okan, Şener, Henry, Linnes, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Muhammet Özkal'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Arda Turan'ın çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Abdulkadir topu kornere gönderdi.

19. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahasına girdikten sonra kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera uzaklaştırdı.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Gedson Fernandes'in ceza sahasına gönderdiği ortada, arka taraftaki Halil Dervişoğlu, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen, kaleci Abdulkadir Sünger'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Abdulkadir Bitigen, gol kararı verdi.

33. dakikada Babel'le ceza sahasına girdiği sırada Muhammet Özkal'ın yere düştükten sonra topa elle müdahale etmesine hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Atışı 35. dakikada kullanan Babel, takımını 2-0 öne geçirdi.

41. dakikada sol kanattan yapıldığı ortada ceza sahası içindeki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda Sakıb Aytaç'a çarpan top dışarı çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Sakıb'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bir kez daha penaltı kararı verdi. Atışı 42. dakikada kullanan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Abdulkadir topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 2-0 üstün tamamladı.

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