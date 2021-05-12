Son Dakika: Beşiktaş ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? Genel averaj eşitlenince şampiyonluk ihtimalleri...
Süper Lig'in 41. haftasında oynanan maçlar sonrası şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Haftaya lider giren Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'a mağlup olurken 2. sıradaki Fenerbahçe de evinde Sivasspor'a mağlup oldu şampiyonluk şansını zora soktu. Haftaya 3. sırada giren Galatasaray, Denizli deplasmanında farklı kazanıp umutlarını son haftaya taşıdı. İşte son hafta öncesi zirvedeki puan durumu ve averaj bilgileri...
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Süper Lig'in 41. haftası büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonluk için çekişen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, maçlarını aynı saatte oynadı. Çok sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.
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BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KARAGÜMRÜK'E YENİLDİ
Haftaya lider giren ve şampiyonluk yarışında büyük avantajı olan Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'e mağlup oldu ve bütün kredisini kullandı.
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FENERBAHÇE'NİN ŞANSI ÇOK AZALDI
Haftaya Beşiktaş'ın iki puan arkasında 2. sırada giren Fenerbahçe de evinde Sivasspor'a yenildi ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
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GALATASARAY ŞANSINI SON HAFTAYA TAŞIDI
İki ezeli rakibinin arkasında haftaya giren Galatasaray ise, Denizli deplasmanında kazanıp son hafta öncesi Beşiktaş ile puan farkını eşitledi.
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İKİLİ AVERAJ HESAPLARI
Son hafta öncesi üç büyük takımın birbirleri arasındaki maçlara bakıldığında Beşiktaş ile Galatasaray, ikili averajda eşit durumda. Beşiktaş ve Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe'ye üstünlüğü bulunuyor.
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ÜÇLÜ AVERAJ HESAPLARI
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezonu aynı puanda tamamlama ihtimali bulunuyor. Bu durumda aralarında yaptıkları maçlara göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın 7'şer, Fenerbahçe'nin ise 2 puanı bulunuyor. Üçlü averajda Galatasaray ile puanı ve averajı eşit olan Beşiktaş, daha fazla gol attığı için avantajı bulunuyor.
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PUAN VE AVERAJ EŞİTLENİRSE ŞAMPİYON KİM OLACAK?
İki takım arasındaki genel averaja bakılacak. Beşiktaş yediği golden 44 gol daha fazla attı. Yani siyah beyazlıların +44 averajı var. Galatasaray ise yediği golden 42 gol daha fazla attı. Sarı kırmızılıların averajı ise +42. Peki bu durumda şampiyon nasıl belli olacak? Galatasaray’ın Beşiktaş’ı geçip şampiyon olabilmesi için gelecek hafta averajını siyah beyazlılardan daha iyi duruma getirmesi gerekiyor. Yani Beşiktaş 1-0 kazanırsa Galatasaray’ın 4-0 kazanması gerekiyor.
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FENERBAHÇE’NİN DURUMUNA GELİNCE...
Sarı lacivertli takım ikili averajda her iki rakibinin gerisinde olduğu için puan eşitliği söz konusu olursa hiçbir şansı olmayacak. Beşiktaş ve Galatasaray’ın 2 puan gerisinde olan sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için son hafta HES Kablo Kayserispor’u mağlup etmesi, buna karşın hem Beşiktaş’ın hem Galatasaray’ın yenilmesi gerekiyor. Kısacası Fenerbahçe’ye bir mucize gerekiyor.
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İşte Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son haftaya girerken puan durumu