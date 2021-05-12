Son Dakika: Beşiktaş ve Galatasaray nasıl şampiyon olur? Genel averaj eşitlenince şampiyonluk ihtimalleri...

FENERBAHÇE’NİN DURUMUNA GELİNCE... Sarı lacivertli takım ikili averajda her iki rakibinin gerisinde olduğu için puan eşitliği söz konusu olursa hiçbir şansı olmayacak. Beşiktaş ve Galatasaray’ın 2 puan gerisinde olan sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için son hafta HES Kablo Kayserispor’u mağlup etmesi, buna karşın hem Beşiktaş’ın hem Galatasaray’ın yenilmesi gerekiyor. Kısacası Fenerbahçe’ye bir mucize gerekiyor.