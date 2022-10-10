Son Dakika: Kadıköy'de 9 gollü çılgın maç! Geceye damga vurdu... Burak Yılmaz detayı... "Olağanüstü"

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-4'lük skorla kazandı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Crespo ile öne geçen Fenerbahçe, 16. dakikada Borini ve 24. dakikada Kouassi'nin gollerine engel olamayarak 2-1 geriye düştü. Dakikalar 28'i gösterdiğinde sahneye Enner Valencia çıktı ve durumu 2-2'ye getirdi.

11 DAKİKADA 3 PENALTI

Mücadelenin 62. dakikasında Valencia, penaltıdan attığı golle skoru 3-2 yaparken 66. dakikada Borini'nin penaltısıyla durum tekrar eşitlendi. Maçın 73. dakikasında bir kez daha Valencia penaltıdan golü buldu ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Burak Kapacak, 83. dakikada skoru 4-4'e getirdi.

Son sözü ise 90+5. dakikada Michy Batshuayi söyledi ve takımına 3 puanı kazandırdı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 17 oldu. Karagümrük ise 6 puanda kaldı.

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SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Bu sezon Süper Lig'de en fazla oyuncusu gol atan takım Fenerbahçe oldu. 13 farklı oyuncusu rakip fileleri sarsan sarı lacivertli takımda Valencia, King, Arda, Crespo, Emre, İrfan Can, Batshuayi, Henrique, Rossi, Alioski, Zajc, Joao Pedro ve Berisha gol sevinci yaşadı.

1994'TEN SONRA BİR İLK

Öte yandan bu sezon oynadığı sekiz Süper Lig maçında 25 gol atan Fenerbahçe, ligin bu aşamalarındaki en yüksek sayısına ulaştı. Sarı lacivertliler ayrıca, Süper Lig'de Kasım 1994'ten (8-1 vs Kayseri Erciyesspor) bu yana en fazla gole sahne olan galibyetini aldı.

Gözden Kaçmasın Tartışılan Michy Batshuayi'den inanılmaz istatistik Haberi görüntüle

MICHY BATSHUAYI'DEN İNANILMAZ İSTATİSTİK

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sarı lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü Karagümrük ağlarına bırakırken aynı zamanda galibiyeti getiren isim oldu.

Transfer sezonunun son günlerinde transfer edilen Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 2 gol atmıştı. Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçın son anlarında golünü atarak galibiyeti getiren Batshuayi, AEK Larnaca maçında da ilk golü kaydetmişti.

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Sarı lacivertli formayla ligde 3 maçta da sonradan oyuna dahil olan Belçikalı yıldız, ilk golünü Fatih Karagümrük karşısında attı. Son anlarda attığı golle Fenerbahçe'ye 5-4 galibiyeti getiren Batshuayi, aynı zamanda 4 isabetli şutunda 3 gole ulaşarak klasını konuşturdu.

Michy Batshuayi ayrıca Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en geç golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi.

ENNER VALENCIA GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Fenerbahçe'nin yıldız santrforu Enner Valencia, Karagümrük maçında da gollerine devam ederken hattrick yaptı. Enner Valencia, attığı gollerle ligdeki gol sayısını 7 maç sonunda 10'a çıkardı ve ligdeki gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.

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Enner Valencia ayrıca Kasım 2017'den (Roberto Soldado vs Sivasspor) bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de hat-trick yapan ilk yabancı oyuncu oldu. Süper Lig'de Şubat 2020'den (Max Kruse) bu yana üst üste 4+ iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu yine deneyimli isim oldu.

BURAK YILMAZ DETAYI

Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana bir Süper Lig sezonunda çıktığı ilk yedi maçta 10 gole ulaşan iki oyuncudan biri Enner Valencia (diğeri 2011/12'de Burak Yılmaz).

ALTAY BAYINDIR'A TEPKİ

Fatih Karagümrük, Altay Bayındır'ın koruduğu Fenerbahçe kalesine çektiği ilk 3 isabetli şuttan 3 gol çıkardı. Maçın 16. dakikasında Borini ve 24. dakikada Kouassi, Altay'ı geçmeyi başardı.

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PENALTIYA SEBEBİYET VERDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Altay Bayındır, rakibini ceza sahası içinde düşürdü ve penaltıya sebebiyet verdi. Karagümrük'ü üçüncü isabetli şutta 3. golü de Borini'nin penaltısıyla geldi. Konuk ekip 84. dakikada 4. isabetli şutunu ve 4. golünü buldu.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ, GOLDEN SONRA ANLAMLI SEVİNÇ

Fatih Karagümrük'ün 3. golü sonrasında tribünler, Altay Bayındır'ı ıslıkladı. Fenerbahçe, 73. dakikada Enner Valencia ile bir kez daha öne geçerken golden sonra takım arkadaşları, Altay Bayındır'a koşarak genç kaleciye moral verdi. İlerleyen dakikalarda ve maç sonunda taraftarlar, Altay'a destek tezahüratlarında da bulundu.

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BANU YELKOVAN: KADIKÖY'DE GOL YAĞMURU

Dakika 28’i gösterirken maçta yaşanabilecek her şey neredeyse yaşanmış, iki takım da maçın ilk çeyreği sayılabilecek bir zaman diliminde hem öne geçip sevinmeyi hem yenik duruma düşüp üzülmeyi hem de beraberliği yakalayıp maçı tekrar dengeye getirmeyi deneyimlemişlerdi. Bol aksiyonlu ilk yarı karşılıklı atılan gollerle 2-2’lik skorla bitti, Valencia’ya cevap veren Borini oldu.

PENALTI DÜELLOSU OLDU

İkinci yarıda bu maçta yaşanmadık ne kaldı noktasında tam bir penaltı düellosu izledik. Maç sadece 9 gol ve heyecanlı futbolla değil, bu sezon ilk kez üç penaltının atıldığı maç olarak da kayıtlara geçti. Enner Valencia kullandığı iki penaltıyı da gole çevirince, hem hat-trick yapmış hem de gol krallığında farkı açmış oldu. Maç öncesi iki takımın da kazanmak için yeter sebebi vardı: Dört haftadır kazanamayan Andrea Pirlo’nun ekibi de kazanmak istiyordu, bay geçtiği hafta ve derbi beraberliği sonrası maç eksiğiyle de olsa ikamet ettiği 8.sıradan yukarı tırmanmak için bu maçta alınacak üç puana fazlasıyla ihtiyacı olan Fenerbahçe de...

KEYiFLi BiR KARŞILAŞMA

Gol atanın daha keyfini süremeden gol yediği seyredenler için keyifli, yaşayanlar için stresli maçta, Fenerbahçe 83.dakikada Burak Kapacak’ın golüne engel olamayınca skora bir kez daha denge geldi. Gol pozisyonuna girmekte ya da yakaladığını atmakta zorluk çekmeyen ve ligde üç gol ortalamasıyla oynayan Fenerbahçe, aradığı golü uzatma dakikalarında oyuna girer girmez sayısını kaydeden Batshuayi’nin ayağından yakaladı.

Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar da televizyonun başında takip edenler de son derece zevkli ve dört dörtlük bir maç izlediler. Belki sadece Jorge Jesus, sezonun ilk maçında Ümraniyespor’dan yenen 3 gol sonrası toparlanma sürecine giren defansın, son 3 maçı hiç gol yemeden geçtikten sonra, tek maçta son 6 maçta yediğinden fazla golü yemesini kafaya takacaktır ama muhtemelen bu gece değil. Bu gecenin uykusuz kalacak ismi, Kadıköy deplasmanında 4 gol atmasına rağmen kazanamayan Andrea Pirlo olacak kuşkusuz.

UĞUR MELEKE: BİR SÜPER LİG KLASİĞİ

Bundan 21 yıl önce White Hart Lane’de oynanan bir Tottenham-ManU maçında ev sahibi ekip 3-0 gibi farklı bir skorla girer devre arasına. 3-0 gerideki ManU kadrosu ise tedirgin değildir, hatta Alex Ferguson talebelerine dönerek şu tarihi sözleri söyler: “Come on boys, it’s Tottenham (Yapmayın beyler, Tottenham bu!)... Gerçekten de ManU’nun efsanevi kadrosu ikinci yarıya çıkar ve 5-3’lük bir galibiyetle döner evine.

PiRLO VE TAKIMI iYi Ki VAR

Pirlo’nun Karagümrük’ü de o günkü Tottenham gibi bir his uyandırıyor bende. Hep eğlence vadediyorlar, Süper Lig’de iyi ki varlar. Ama bu tip maçları kazanabilecek güçlü bir mantaliteleri henüz oluşmadı. Dün Fenerbahçe sallantılı bir performans sergiledi, Szalai bireysel hatalar yaptı. Altay gününde değildi. Ama maçın büyük bölümünde Fenerbahçeliler’in mağlup olacaklarını düşündüklerini sanmıyorum.

EN iYiLER VALENCiA-iSMAiL

Bir Süper Lig klasiği olarak tarihe geçen bu epik maçı kazanan Fenerbahçe’nin en iyileri konsantrasyon abidesi Valencia ve İsmail’di. Crespo’yu da öne iten ve Portekizli’nin ofansif özelliklerini sergilemesini sağlayan İsmail’in çıkışı olağanüstü. Bu çizgisini korursa, Euro 2024 elemelerinde milli takımımızın en büyük kozlarından biri olacak.

JiMMY DURMAZ YERLi YUSUF DEMiR DEĞiL

Yeri gelmişken, ulusal takımımızı ilgilendiren bir parantezi de açmak isterim: Dün Karagümrük’ün ilk 11’deki üç yerlisinden biri Jimmy Durmaz’dı. 2015’te yeni yabancı kuralı hayata geçtiğinde bir başka milli takımı seçmiş olanların muafiyetinden faydalanıyor Jimmy. Aynen Mesut Özil gibi. Milli takım seçimini 2015 sonrası yapan Yusuf Demir ya da (bir gün Süper Lig’e gelirse) Ercan Kara faydalanamıyorlar bu ayrıcalıktan.

Biz bu statüyü uygulamaya koyarken “gurbetçi futbolcularımızın ay yıldızlı formayı seçmesine teşvik” anlamı taşıyacağını ummuşuz. Ancak bugün “önemli milli takımlara seçilmeyi başarmış gurbetçilerimize zorluk” haline gelmiş bu statü. İyi futbolcuyu cezalandırmışız bir bakıma! Eğer TFF yönetimi bu anlamsız yabancı sınırında ısrarlılarsa, en azından statüdeki bu yetenekli gurbetçiyi cezalandıran detayı Haziran 2023’te değiştirmeliler bence.