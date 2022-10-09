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Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Altay Bayındır'a tepki! Golden sonra anlamlı sevinç, 4 isabetli şutta...

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#Fenerbahçe#Fatih Karagümrük#Süper Lig
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Altay Bayındıra tepki Golden sonra anlamlı sevinç, 4 isabetli şutta...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 22:09

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Altay Bayındır tepki alırken sarı-lacivertlilerin 4. golünden sonra ve maçın ardından destek geldi.

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Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük'ün kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 9. hafta maçında dikkat çeken anlar yaşandı.

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FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı lacivertli takımda mide enfeksiyonu geçirdiği açıklanan Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Joshua King ve Willian Arao ile kaleci İrfan Can Eğribayat da teknik heyet tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları AEK Larnaca maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti. AEK Larnaca maçının ilk 11'inde görev yapan Alioski, Rossi ve Batshuayi yedek soyunurken, tecrübeli teknik adam bu futbolcuların yerine İrfan Can Kahveci, Valencia ve Joao Pedro'ya ilk 11’de görev verdi.

TRİBÜNLER YİNE DOLDU

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Fenerbahçe taraftarları, daha önceki maçlarda olduğu gibi Fatih Karagümrük maçında da tribünleri tamamen doldurdu. Kapalı gişe oynanan maçta stada girişlerde yoğunluk yaşanmaması, taraftarların zorluk yaşamaması adına stat kapıları maçtan 3 saat önce açıldı. Ancak maç saatini stat çevresinde bekleyen taraftarlar maça kısa süre stada girince gişelerde yoğunluk yaşandı. Gişeler önünde uzun kuyruklar oluştu.

4 İSABETLİ ŞUTTA 3 GOL

Fatih Karagümrük, Altay Bayındır'ın koruduğu Fenerbahçe kalesine çektiği ilk 3 isabetli şuttan 3 gol çıkardı.

Maçın 16. dakikasında Borini ve 24. dakikada Kouassi, Altay'ı geçmeyi başardı.

PENALTIYA SEBEBİYET VERDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Altay Bayındır, rakibini ceza sahası içinde düşürdü ve penaltıya sebebiyet verdi. Karagümrük'ü üçüncü isabetli şutta 3. golü de Borini'nin penaltısıyla geldi. Konuk ekip 84. dakikada 4. isabetli şutunu ve 4. golünü buldu.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Fatih Karagümrük'ün 3. golü sonrasında tribünler, Altay Bayındır'ı ıslıkladı.

GOLDEN SONRA ANLAMLI SEVİNÇ

Fenerbahçe, 73. dakikada Enner Valencia ile bir kez daha öne geçerken golden sonra takım arkadaşları, Altay Bayındır'a koşarak genç kaleciye moral verdi.

İlerleyen dakikalarda ve maç sonunda taraftarlar, Altay'a destek tezahüratlarında da bulundu.

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Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Altay Bayındıra tepki Golden sonra anlamlı sevinç, 4 isabetli şutta...

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ

24 yaşındaki kalecinin performansı sosyal medyada da eleştirileri topladı.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Altay Bayındıra tepki Golden sonra anlamlı sevinç, 4 isabetli şutta...

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında Altay Bayındıra tepki Golden sonra anlamlı sevinç, 4 isabetli şutta...

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