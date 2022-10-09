Michy Batshuayi atıyor, Fenerbahçe kazanıyor! İnanılmaz istatistik, son 4 şutta...

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Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sarı lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü Karagümrük ağlarına bırakırken aynı zamanda galibiyeti getiren isim oldu.
Transfer sezonunun son günlerinde transfer edilen Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 2 gol atmıştı.
Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçın son anlarında golünü atarak galibiyeti getiren Batshuayi, AEK Larnaca maçında da ilk golü kaydetmişti.
Sarı lacivertli formayla ligde 3 maçta da sonradan oyuna dahil olan Belçikalı yıldız, ilk golünü Fatih Karagümrük karşısında attı.
Son anlarda attığı golle Fenerbahçe'ye 5-4 galibiyeti getiren Batshuayi, aynı zamanda 4 isabetli şutunda 3 gole ulaşarak klasını konuşturdu.
ENNER VALENCİA GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
Fenerbahçe'nin yıldız santrforu Enner Valencia, Karagümrük maçında da gollerine devam ederken hattrick yaptı.
Enner Valencia, attığı gollerle ligdeki gol sayısını 7 maç sonunda 10'a çıkardı ve ligdeki gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.