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Son Dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı sonrası Caner Erkin'den açıklama! O anları anlattı...

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#Caner Erkin#Fatih Karagümrük#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı sonrası Caner Erkinden açıklama O anları anlattı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 08:51

VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe maçındaki tartışılan görüntüsüne ilişkin konuştu.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşu esnasındaki eleştirilen görüntüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuştuğu belirtilen deneyimli oyuncunun, "Gole sevinmedim, kaleciye tepki gösterdim." dediği kaydedildi. Caner Erkin'in penaltı öncesinde Enner Valencia'nın vuruş yapacağı köşeyi söylemesine rağmen kalecinin gole engel olamamasına tepki gösterdiğini söylediği bildirildi.

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NE OLMUŞTU?

VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe maçında sarı lacivertli ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşundan sonraki hareketleri sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Son Dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı sonrası Caner Erkinden açıklama O anları anlattı...

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*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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#Caner Erkin#Fatih Karagümrük#Fenerbahçe

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