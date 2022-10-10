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Son dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun büyük talihsizliği! Otobüsten düşünce kadrodan çıkarıldı

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Karagümrük
Son dakika: Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlunun büyük talihsizliği Otobüsten düşünce kadrodan çıkarıldı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:00

Sarı lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu yaşadığı talihsizlik nedeniyle kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı. Takımı taşıyan otobüs saat 18.20 sularında Ülker Stadı’na giriş yaptı. Otobüsten inerken düşerek yere yuvarlanan genç oyuncu takım arkadaşları koluna girip içeri götürdü. Ferdi son anda gelişen bu olay yüzünden maç kadrosundan çıkarıldı.

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Ferdi Kadıoğlu dün son anda yaşadığı talihsizlik nedeniyle Karagümrük karşısında takımı yalnız bırakmak zorunda kaldı. Portekizli teknik adamın düne kadar tüm lig maçlarında 11’de görev verdiği milli futbolcu maç için stada geldiği anda büyük bir şanssızlık yaşadı.

Bir anda dengesini kaybedip yerde kaldı

Takımı taşıyan otobüs saat 18.20 sularında Ülker Stadı’na giriş yaptı. Takım otobüsünden futbolcular ve teknik heyet inerken bir anda dengesini kaybeden Ferdi Kadıoğlu basamaklardan düşerek yere yuvarlandı. Takım arkadaşları koluna girip Ferdi’yi içeri götürürken genç futbolcu son anda gelişen bu olay yüzünden kadrodan çıkarıldı. Ancak Ferdi’nin kadrodan çıkarılmasıyla ilgili olarak mide rahatsızlığı yaşamasının gösterilmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Yeni yaşıyla ilk maçına çıkamadı

Önceki gün 23. yaşına giren ve Samandıra’da kutlama yapılan genç futbolcunun yeni yaşıyla ilk maçına çıkma şansını yaşadığı talihsizlik nedeniyle kaçırdı. Bu sezon 7’si Süper Lig’de 6’sı Avrupa’da olmak üzere 13 maçta sarı lacivertli forma ile sahaya çıkan genç futbolcu 1 asist yapmayı başardı. Ferdi’nin durumu ve takımdan uzak kalıp kalmayacağı yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Karagümrük

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