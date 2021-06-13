Son dakika haberi... EURO 2020 maçında fenalaşan Christian Eriksen'in doktoru konuştu! Futbola geri dönebilecek mi?

Spor Arena Dış Haber - EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 42. dakikasında kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılan ve tüm dünyayı korkutan Inter'in yıldızı Christian Eriksen'in durumu gittikçe iyileşirken, yıldız futbolcunun kariyeriyle ilgili doktorlardan kötü haberler geldi.

Sahada yere yığıldıktan sonra yaklaşık 10 dakika kalp masajı yapılan ve sonrasında sedye ile sahadan çıkarılan 29 yaşındaki futbolcunun Tottenham'da oynadığı dönemde kardiyaloğluğunu yapan Prof. Dr. Sanjay Sharma, Eriksen'in futbol kariyerine devam etmesinin zorluğuna değindi.

"ERIKSEN BİRKAÇ DAKİKALIĞINA DA OLSA ÖLDÜ"

İngiltere Ulusal Haber Ajansı'na konuşan Sharma, "Açıkçası yere yığıldığı esnada birçok şey ters gitti ancak onu geri döndürmeyi başardılar. Burada esas sorulması gereken şey şu: Ne oldu ve neden oldu? Şu an durumu iyiye gittiği ve uyandığı için memnunum ancak bir daha futbol oynayabilir mi? Açıkçası bilmiyorum. Net bir şey söylemeden önce şunu göz ardı etmemek lazım: Eriksen birkaç dakikalığına da olsa öldü ancak uzmanlar onun bir kez daha ölmesine izin verirler mi? Kesinlikle hayır" dedi.

"BİR DAHA FUTBOL OYNAYABİLİR Mİ, BİLMİYORUM"

Sharma, Danimarkalı futbolcunun yaşayacağını ancak kariyerinin devamının nasıl şekilleneceğini bilmediğini söylerken, "Kalp krizi tüm dünyayı sarstı ve gerçek bu. Sadece Danimarkalı oyuncuları değil, pek çok insanın ruhunu etkiledi. Eriksen için iyi haber, yaşayacak. Kötü haber ise kariyerinin sonuna doğru geliyordu. Bir daha profesyonel bir maç oynayabilir mi, bunu söyleyemem ancak İngiltere'de oynuyor olsaydı bu konuda çok katı olup oynamasına izin vermezdik" ifadelerini kullandı.

"İTALYA, ERIKSEN'İN SPORA DÖNMESİNİ YASAKLAYABİLİR"

Bir başka uzman kardiyalog İngiliz Dr. Scott Murray ise İtalya'nın, sporcuların kalp rahatsızlığı yaşadıktan sonra tekrar spora dönmelerini yasakladığını ve bu konuyu yasalaştırdıklarına vurgu yaptı.

Murray, "Eriksen'in yaşadığı bu rahatsızlık, muhtemelen futbol kariyerinin sonunu getirecek. İtalyanlar, bir sporcunun önemli bir kalp rahatsızlığı yaşadıktan sonra kalpte önemli bir hasar oluştuğuna kanaat getirirse, yeniden spora dönmesini yasaklıyor. Bunu da yasalarla desteklediler" diyerek Danimarkalı futbolcunun Inter'deki kariyerine devam etmesinin zorluğuna değindi.

"İTALYANLAR BU KONUDA DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

Dr. Scott Murray, İtalya'nın yaklaşık 20 yıldır bu prosedürü uyguladığını belirterek, "Bunu yaparak ölüm oranlarını yüzde 3'ten yüzde 1'in altına indirmeyi başardılar. İtalyanlar, kalp rahatsızlıklarını dünyada en iyi tespit eden sistemlerden birine sahip. Eriksen'in de kalp krizi geçirmiş olması, durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Cristian bir İtalyan takımında oynuyor ve yeniden futbola dönmeden önce tüm testlerini yaptırmak zorunda" ifadelerini kullandı.

"HERKES KALP RAHATSIZLIKLARINA MÜDAHALE ETMEYİ ÖĞRENMELİ"

Eriksen'in yaşadığı rahatsızlığın, dünyada olumlu anlamda farkındalık yapacağını söyleyen Scott Murray, "Eğer kalp rahatsızlığı esnasında hızlı bir tıbbi yardım alabilirseniz, hayatınız kurtulabilir. Herkesin suni teneffüs yapmayı ve böyle durumlarda nasıl müdahaleler yapacağını öğrenmesi gerekiyor. Bu sorun şu an dünyaca ünlü bir futbolcunun başına geldi ancak her futbolcu bunu yaşayabilir. Bunun farkına ne kadar hızlı varırsak, bu tarz sorunlarla o kadar kolay başa çıkabiliriz" şeklinde konuştu.

NE YAŞANDI?

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada Christian Eriksen bir anda kendini yerde bulmuştu. Bilincini kaybedip bayılan Christian Eriksen'e sağlık görevlileri hemen müdahale etmişti.

Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ettiği Eriksen'e kalp masajı da yapıldı.

Uzun süren müdahalenin ardından Eriksen sedye ile tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde soyunma odasına götürüldü ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklandı.

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