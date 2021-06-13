Son dakika: Christian Eriksen'in hayati mücadelesine Simon Kjaer damgası! Önce ilk yardım yaptı, sonra eşine destek oldu

Son dakika.. EURO 20020'nin henüz ikinci gününde korkunç bir olay yaşandı. Turnuvadaki ikinci maçında Finlandiya ile karşılaşan Danimarka'nın dünyaca ünlü futbolcusu Christian Eriksen, maçın 42. dakikasında fenalaşarak bir anda yere yığıldı.

Eriksen'in yerde hareketsiz yattığını gören Danimarkalı futbolcular, sağlık görevlilerine işaret etti. Oyunu durduran hakem Anthony Taylor da görevlileri hızlı bir şekilde sahaya davet etti.

İLK MÜDAHALE SIMON KJAER'DEN

Eriksen'in yanına sağlık görevlilerinden önce gelen Danimarka kaptanı Simon Kjaer, oyuncuyu yan yatırıp, dilinin boğazına kaçmaması için ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık görevlileri Eriksen'e müdahale ederken o anları yakından izleyen takım arkadaşlarını mesafeli durmaları yönünde de uyardı.

DANİMARKALI FUTBOLCULARDAN MAHREMİYET DUVARI

Dünyada milyonlarca kişinin canlı yayında izlediği bu anlarda Danimarkalı futbolcular, Delaney ve Kjaer'in etrafında deyim yerindeyse bir mahremiyet duvarı oluşturdu.

ERIKSEN'E KALP MASAJI

Sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan Eriksen'in kalbinin durduğunu tespit ederek kalp masajı yaptılar.

SAHAYA GİREN ERIKSEN'İN EŞİNİ KJAER SAKİNLEŞTİRDİ

Eriksen'in hayatla mücadelesi sırasında maçı tribünden izleyen eşi Sabrina Kvist Jensen, sahaya girip Eriksen'in durumundan haberdar olmak istedi. O sırada ağlayan bazı takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalışan Simon Kjaer ve kaleci Peter Schmeichel, Sabrina Kvist Jensen'in yanına girerek onu da sakinleştirdi. Kjaer'in Sabrina'ya sarıldığı ve güç vermeye çalıştığı kareler, sosyal medyada çok konuşuldu.

İYİ HABER GELDİ, MAÇ DEVAM ETTİ

Yapılan müdahalenin ardından bilinci açılan Christian Eriksen, takım arkadaşları, sağlık görevlilerinin battaniyeleri ve oraya yakın olan Finlandiya tribününden gönderilen bayrak eşliğinde yine mahremiyetine saygı duyularak sedyeyle saha dışına çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada maçın durdurulduğunu açıklayan UEFA, Eriksen'in sağlık durumuyla ilgili iyi haberler alınmasının ardından iki takımın da isteği doğrultusunda maçın kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

ERIKSEN HASTANEDEN TAKIM ARKADAŞLARINI GÖRÜNTÜLÜ ARAMIŞ

Hastaneye kaldırılan ve bilinci açık olan Eriksen'in kendisinden iyi haber bekleyen takım arkadaşlarını hastanedeki odasından görüntülü aradığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcunun arkadaşlarına maça çıkmalarını söylediği belirtiliyor.

SIMON KJAER: BÜYÜK KARAKTER

Eriksen'in verdiği yaşam mücadelesinin yanı sıra Simon Kjaer'in sahada sergilediği karakter de gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Danimarka kaptanı Kjaer'in Eriksen'e ilk müdahalesi, takım arkadaşlarını sakinleştirip mahremiyet duvarı oluşturmaları için talimat vermesi, Eriksen'in durumu sebebiyle korku içerisinde sahaya giren eşine sarılıp onu sakinleştirmeye çalışmasıyla gecenin adamı oldu.

"ŞİMDİDEN TURNUVANIN OYUNCUSU OLDU"

Simon Kjaer'in yaptıkları, dünya basınında da çok konuşuldu. İngiliz basınında Kjaer için 'Şimdiden turnuvanın oyuncusu oldu' yorumları yapılırken Danimarka'da ise Kjaer için 'Kaptanlıktan kahramanlığa' başlığı atıldı.

FENERBAHÇE'DE DE LİDER KARAKTERDİ

Bildiğiniz üzere Simon Kjaer, 2015 - 2017 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe forması giydi. Danimarkalı futbolcu, 2015 yazında 7.5 milyon Euro karşılığında Lille'den transfer edilmişti. Kjaer, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde de Sarı-lacivertli takımın saha içindeki doğal liderlerinden olmayı başarmıştı.

ZLATAN'A KAFA TUTMUŞTU

Simon Kjaer, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Manchester United ile karşılaştığı maçta United'ın o dönemki yıldızı Zlatan Ibrahimovic ile bir pozisyonda burun buruna gelmiş. Zlatan'ın boğazına sarılmasına rağmen Kjaer, İsveçli golcüye karşı sert duruşunu bozmamıştı. Fenerbahçe o maçı 2-1 kazandı. Kjaer, ilerleyen yıllarda Milan'da Zlatan ile takım arkadaşı oldu.

ŞENOL GÜNEŞ İLE GERGİNLİK YAŞAMIŞTI

Simon Kjaer, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde yine Kadıköy'de Beşiktaş ile oynanan Türkiye Kupası maçında dönemin Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ile bir gerginlik yaşamıştı. Kjaer'in anlatımına göre ilk yarının sonlarında Robin van Persie'ye kenardan bir şeyler söyleyen Şenol Güneş'in yanına giden Danimarkalı futbolcu, deneyimli teknik adamın takım arkadaşına saygı göstermesini ister. Daha sonra Şenol Güneş'e elini uzattığını belirten Kjaer, Güneş'in kendisini boğazından ittiğini söylemişti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN SEVGİLİSİYDİ

Simon Kjaer, iki yıl kaldığı Fenerbahçe'de taraftarların da sevgilisi haline gelmişti. Hem saha içindeki performansı, hem aile yaşantısıyla örnek bir figür olan Kjaer'i Fenerbahçeli taraftarlar çok seviyordu.

REKOR BEDELLE TRANSFER OLDU

Simon Kjaer, 2017 yazında Fenerbahçe'den Sevilla'ya 12,5 milyon Euro karşılığı transfer oldu. Bu bedel, Fenerbahçe tarihindeki satışların o dönem 3, şu anda ise 5. en yüksek satış olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe tarihindeki en yüksek bonservisli satışlar şu şekilde:

Elvir Bolic - 21 milyon Euro - Real Madrid

Vedat Muriqi - 18,5 milyon Euro - Lazio

Eljif Elmas - 16 milyon Euro - Napoli

Moussa Sow - 16 milyon Euro - Al-Ahli

Simon Kjaer - 12,5 milyon Euro - Sevilla

MAAŞININ YARISINI FENERBAHÇE ÖDEDİ

Kjaer'in Sevilla'ya transfer olduğu dönemde İspanyol kulüp ile Fenerbahçe arasında yoğun bir pazarlık vardı. 10 milyon Euro'dan yukarı çıkmak istemeyen Sevilla, Fenerbahçe'nin 'Maaşının yarısını biz karşılayalım' teklifine evet demişti. Kjaer'i 12,5 milyon Euro'ya Sevilla'ya veren Fenerbahçe, Danimarkalı stoperin 4 milyon Euro olan maaşının yarısını ödemeyi kabul etmişti.

FUTBOL HAYATI BİTEBİLİRDİ

Sevilla'da iki sezon forma giydikten sonra 2019/20 sezonunda Atalanta'ya kiralanan Simon Kjaer'in futbol yaşantısı bitme noktasına gelmişti. O dönem çıkan haberlere göre Kjaer'in belinde 4 milimlik bir kayma vardı ve riskli bir nokta olduğu için cerrahi operasyon yapılamıyordu.

Doktorların yüksek seviye futbol oynamasına sıcak bakmadığı Simon Kjaer, kariyerine üst seviyede devam etti.

MILAN'LA ÇIKIŞA GEÇTİ

Simon Kjaer, Atalanta'nın ardından Milan'a kiralık gönderildi. Burada sergilediği futbolla savunmanın lideri haline gelen Danimarkalı futbolcu, 2020 yazında İtalyan devine 2 yıllık imza attı. Geçen sezon toplam 39 resmi maçta Milan forması giyen Kjaer, 1 de gol kaydetti. Danimarka kaptanı, milli takımda da 108 maça çıkmış durumda.

FENERBAHÇE YERİNİ DOLDURAMADI

Simon Kjaer'i rekor bedelle Sevilla'ya satan Fenerbahçe, Danimarkalı stoperin yerini bir türlü dolduramadı.

Kjaer ayrıldığında kadrosunda stoper olarak Martin Skrtel ve Roman Neustadter olan Fenerbahçe, Luis Neto'yu Zenit'ten kiralamıştı. Neto için 1 milyon Euro kiralama bnedeli ödeyen Fenerbahçe o sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

2018/19 sezonuna da Skrtel, Neustadter'in yanına bedelsiz olarak Diego Reyes'i transfer eden Sarı-lacivertli takım, devre arasında serbest olan Serdar Aziz'i ve Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı 750 bin Euro karşılığında kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu sezonu 6. sırada bitirdi.

Fenerbahçe, 2019/20 sezonunun başında Huddersfield'dan Zanka'yı 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Bekleneni veremeyen Zanka devre arasında Düsseldorf'a, geçen sezon da Kopenhag'a kiralandı. Yine sezon başında Fransa ile Dünya Kupası kazanmış ünlü stoper Adil Rami bedelsiz olarak kadroya katıldı ancak yalnızca 7 maça çıkabildi. Aynı sezon devre arasında Zanka'nın yerine Frankfurt'tan Simon Falette kiralık olarak takıma katıldı ancak başarılı olamadı. Fenerbahçe, bu sezonu 7. sırada bitirdi.

2020/21 sezonunun başında Emre Belözoğlu'nun sportif direktör, Erol Bulut'un ise teknik direktör olmasıyla yeniden yapılanan Fenerbahçe, sezon başında Wolfsburg'dan Marcel Tisserand'ı 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler ayrıca Las Palmas'tan Lemos'u 1,5 milyon Euro'ya transfer etti. Bu ikiliden de beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, devre arasında Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan genç Macar stoper Attila Szalai'yi 2 milyon Euro'ya transfer etti. 23 yaşındaki Szalai, sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

KJAER'DEN SONRA STOPER TRANSFERİNE TOPLAM 11 MİLYON 250 BİN EURO

Simon Kjaer'i 2017 yazında 12,5 milyon Euro karşılığı Sevilla'ya gönderen Fenerbahçe, takip eden 4 sezonda toplam 10 stoper transferi yaptı. Sarı-lacivertliler bu oyuncular için bonservis veya kiralama bedeli olarak 11 milyon 250 bin Euro ödedi.

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