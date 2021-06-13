Son Dakika Haberi... Christian Eriksen'in korku dolu anları sonrası karar böyle alındı! Unutulmayacak telefon konuşması ve WhatsApp mesajı...
EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen'in fenalaşması ve saha içinde yaşanan korku dolu anların yankıları devam ediyor. Mücadelenin kaldığı yerden devam etme kararı şekli ve Eriksen'in yaptığı konuşma, sonrasında yolladığı WhatsApp mesajları ortaya çıktı.
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EURO 2020'nin ikinci gününe damga vuran olayın ardından dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Danimarka'nın deneyimli futbolcusu Christian Eriksen, mücadelenin 42. dakikasında yerde kaldı ve sonrasında korku dolu anlar yaşandı.
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İlk müdahalelerin ardından bilinci açılan Eriksen'in, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalar ve kulübü Inter'e yolladığı mesajlar dikkat çekti.
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YAPTIĞI KONUŞMA ETKİLİ OLDU
Yıldız oyuncunun sağlık durumu sebebiyle maç askıya alınırken karşılaşma yaklaşık 2 saat sonra kaldığı yerden devam etmişti. Bu kararda Eriksen'in yaptığı konuşmanın etkili olduğu öğrenildi.
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TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ, MAÇ DEVAM ETTİ
Eriksen'in takım arkadaşlarıyla görüntülü olarak bir konuşma gerçekleştirdiği ve maçın devam etmesini istediği yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Bunun üzerine Danimarkalı futbolcuların da sahaya çıkma kararı verdiği kaydedildi.
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WHATSAPP MESAJI ORTAYA ÇIKTI
İlerleyen saatlerde Eriksen'in, formasını giydiği Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta ile temasa geçti. İtalya basını, yıldız ismin WhatsApp'tan "İyiyim, umarım yakında sahalara dönerim" mesajı attığını yazdı.
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MAROTTA AÇIKLAMIŞTI
Inter CEO'su Giuseppe Marotta dün gece, "Christian Eriksen az önce Inter'in WhatsApp grubuna mesaj gönderdi. Sağlık durumu konusunda iyimseriz. Danimarka'nın sağlık ekibi, bize durumun kontrol altında olduğunu söyledi." şeklinde açıklama yapmıştı.
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SON DURUMU HAKKINDA MÜJDELİ HABER
Son olarak Danimarka Futbol Federasyonu, Finlandiya maçında fenalaşan Christian Eriksen'in son durumu hakkında duuuru yaptı. Açıklamada "Bu sabah Eriksen ile konuştuk, arkadaşlarına selam gönderdi. Durumu stabil, hastanede kontrol altında kalmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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TÜM EKİP PSİKOLOJİK YARDIM ALDI
Danimarkalı futbolcular, bu sabah Eriksen ile görüştü. Milli Takım futbolcuları ve tüm kulüp personeli, dün yaşanan olay sonrası psikolojik destek aldılar.
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NELER YAŞANDI?
Danimarka'nın deneyimli futbolcusu Christian Eriksen, müsabakanın 42. dakikasında taç çizgisi yakınlarında bir anda kendini yere bıraktı. Eriksen'in yerde kalmasının ardından Danimarka'nın stoperi Simon Kjaer, ilk hamleyi yapan isim oldu.
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İLK MÜDAHALE KJAER'DEN
Olay boyunca büyük soğuk kanlılıkla hareket eden Simon Kjaer, Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan isim olurken oyuncunun dilinin boğazına kaçmasını önledi. Eriksen'in ağzını açmaya çalışan Kjaer, belki de oyuncuyu hayata döndüren ilk hamleyi yaparken olay boyunca saha içindeki tavrıyla da takdir topladı.
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EŞİNE DESTEK VERDİ
Takım arkadaşlarının Eriksen'in etrafında çember oluşturmasını koordine eden Kjaer, oyuncunun eşini de teselli eden kişi oldu.
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GÖRÜNTÜ ALDIRMADILAR
Metanetini bir an olsun kaybetmeyen Kjaer, Eriksen'in eşini teselli ederken takım arkadaşları da kol kola girip sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Eriksen'den görüntü alınmasının önüne geçti. Gözyaşlarına boğulmalarına karşın, el birliğiyle kalp masajı yapılan Eriksen'in mahremiyetinin korunmasını sağlayan Danimarkalı futbolcular, sosyal medyada da takdir topladı.
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10 dakikayı aşan bir süre saha içinde kalp masajı yapılan Christian Eriksen'in, yapılan müdahalelerinde ardından bilinci yerine gelirken tüm dünya rahat bir nefes aldı. Oyuncunun bilincinin açıldığını ve durumun stabil olduğunu belirten UEFA'nın ardından rahatlatan haberi Danimarka Futbol Federasyonu verdi.
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Yıldız futbolcunun fenalaştığı o anlar tüm futbolseverleri korkuttu. İşte o anlar...