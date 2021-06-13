Son Dakika Haberi... Christian Eriksen'in korku dolu anları sonrası karar böyle alındı! Unutulmayacak telefon konuşması ve WhatsApp mesajı...

10 dakikayı aşan bir süre saha içinde kalp masajı yapılan Christian Eriksen'in, yapılan müdahalelerinde ardından bilinci yerine gelirken tüm dünya rahat bir nefes aldı. Oyuncunun bilincinin açıldığını ve durumun stabil olduğunu belirten UEFA'nın ardından rahatlatan haberi Danimarka Futbol Federasyonu verdi.