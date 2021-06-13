Son Dakika Haberi... Christian Eriksen'in son durumu hakkında yeni açıklama! Danimarka Futbol Federasyonu...

EURO 2020'de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Christian Eriksen için resmi açıklama geldi.

İşte yapılan açıklama;

Bu sabah Eriksen ile konuştuk, arkadaşlarına selam gönderdi. Durumu stabil, hastanede kontrol altında kalmaya devam edecek.

TÜM EKİP YARDIM ALDI

Bütün ekip kriz yardımı aldı ve birbirlerinin yanında olmaya devam edecek. Eriksen'e destek olan herkese teşekkürler.

NE YAŞANDI?

EURO2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada Christian Eriksen bir ande kendini yerde bulmuştu. Bilincini kaybedip bayılan Christian Eriksen'e sağlık görevlileri hemen müdahale etmişti.

Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ettiği Eriksen'e kalp masajı da yapıldı.

Uzun süren müdahalenin ardından Eriksen sedye ile tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde soyunma odasına götürüldü ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklandı.

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