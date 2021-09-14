Son Dakika: Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! 12 oyuncunun sakatlanması düşündürüyor...

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’de teknik direktörlerin her yıl elini kolunu bağlayan sakatlık kabusu ligin başlamasıyla birlikte yine hortladı. Yükleme ve sert antrenmanların yapıldığı Topuk Yaylası kampının sıfır sakatlıkla geçilmesi, hazırlık maçlarının sonuna kadar da önemli bir sakatlık probleminin yaşanmaması camiaya derin bir ‘Oh’ çektirirken ligin başlamasına sayılı günler kala gelen sakatlık haberleri keyifleri kaçırmıştı. Önce Pelkas, ardından Valencia’dan gelen sakatlık haberlerinin ardından ligin ilk maçında da o günlerde takımın tek santrforu olan Serdar Dursun’un köprücük kemiğinin kırılmasıyla ‘Eyvah kabus geri döndü’ yorumları yapılmıştı.

İrfan Can 59’da girdi, 73’te çıktı

Ligde ve Avrupa’da şu ana kadar oynanan 6 maçta takımın en önemli silahlarından biri olan Pelkas’tan hiç yararlanamayan Vitor Pereira, son Sivas maçına da Ferdi, Nazım, Sosa ve maç eksiği olan Novak’ı oynatamadığı için orta dörtlünün solunda kadro kurmakta zorlanmıştı. Sivas maçında da milli takımdan yorgun dönen Tisserand sakatlanıp çıkarken maç öncesi yapılan ölçümlerde maç yorgunluğu tespit edildiği için ilk 11’de yer almayan Szalai mecburen sahaya girmişti. Takıma yeni yeni dönmeye çalışan İrfan Can 59. dakikada oyuna dahil olurken uyluğun yeniden nüksetmesi nedeniyle 73’te çıkmak zorunda kaldı.

Osayi- Samuel de korkuttu

Osayi Samuel’in sağ arka adalesini tutarak sahada tedavi görmesi, maç önü ısınma sırasında ve maç sırasında Valencia’nın ağrılarına rağmen özveri göstererek oyuna devam etmesi taraftarları şaşkına çevirmişti.

F.Bahçe’de geçtiğimiz yıllarda da sık sık yaşanan sakatlıklar yüzünden teknik adamlar bir türlü ellerindeki tam kadroyu sahaya sürme olanağı bulamamışlardı. Sivas maçı sonrası özellikle sosyal medyada Pereira’nın ilk döneminde Bruno Alves, Van Persie, Kjaer, Emenike, M.Topal, İsmail, Volkan Şen, Markoviç, Abdoulaye Ba, Caner, Gökhan’ın sakatlıklar yaşaması gündeme gelirken sert antrenman temposunun mu bu sakatlıklara neden olduğu sorgulandı.

BU SAKATLIKLARIN SEBEBİ NEDİR?

UZMAN GÖRÜŞÜ: MUTLAKA BİR EKSİKLİK YA DA FAZLALIK VARDIR DENGE SAĞLANMALI

Uzman Doktor Sertaç Yakal (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak. Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı): Pandemi döneminde fikstür yoğunluğu, antrenman müsabaka yoğunluğu futbolcular için çok zorlayıcı olmuştu. Ancak bu sezonun başında ortaya çıkan sakatlıkların sebeplerine tek tek bakınca travmatik olmayan sakatlıkların dışındakilere aşırı yükleme veya aşırı yüklemeye fiziksel kapasite eksikliği demek mümkün olabilir. Bu kadar yoğun sakatlık oluyorsa illa ki bir eksiklik veya fazlalık olduğunu düşünmek gerekir. En kestirme çözüm denge sağlanması yönünde olmalıdır. Bunun için antrenman programlarının azaltılabilir, bir süre kondisyon yüklemelerine ağırlık verilebilir.

Dimitrios Pelkas: · Sezonun ilk maçı öncesi antrenmanda sağ omzu çıktı. 6 resmi karşılaşmayı kaçırdı.

İrfan Can Kahveci: Arka üst baldır (uyluk) sakatlığı Sivas maçında tekrar etti. Üç resmi maçı kaçırdı.

Mert Hakan Yandaş: Kasığında kısmi yırtık 3 maça mal oldu. Önceki gün kadrodaydı ancak oynatılmadı.

Filip Novak: Kas gerilmesi. Takımla çalışıyor hazır olmadığı için Sivas’a karşı oynamadı. 5 maç kaçırdı.

Enner Valencia: Arka adale ağrısı nedeniyle F.Bahçe takımın en golcü oyuncusundan 2 maçta yararlanamadı.

Serdar Dursun: Adana Demirspor maçında Köprücük kemiği kırıldı. 5 resmi karşılaşmada görev alamadı.

Mesut Özil: Kas gerilmesi ve Altay maçı öncesinde kasık ağrısı yaşadı. İzmir’deki karşılaşmada yoktu.

Jose Sosa: Arka adalesinde sertleşme var. İlk 5 maçta oynarken Sivas karşısında takmı yalnız bıraktı.

Min Jae Kim: Altay maçında arka adale sakatlığı nedeniyle sahayı sedye ile terk etse de maç kaçırmadı.

Nazım Sangare: Arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle bu sezon ilk kez bir maçta oynayamadı.

Ferdi Kadıoğlu: Altay maçında sakatlanıp çıktıb Durumu açıklanmadı ancak Sivas maçında yoktu.

Marcel Tisserand: Sivas maçında sağ bilekte yaşadığı sorun nedeniyle 22’de çıktı. Durumu henüz açıklanmadı.