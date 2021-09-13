Anfield'ı susturan Demba Ba futbol kariyerini noktaladı! Liverpool'un hayallerini yıkmıştı

Süper Lig'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formalarıyla şampiyonluk yaşayan Demba Ba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

KARİYERİNDE 3 KUPA SEVİNCİ

Futbola Fransa'da başlayan Demba Ba, kariyerinde Hoffenheim, West Ham, Newcastle, Chelsea, Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe gibi kulüplerde forma giyerken 3 kupa sevinci yaşadı.

Premier Lig devi Chelsea ile Avrupa Ligi kupasını kaldıran Senegalli golcü, Türkiye'de ise Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Kariyerinde büyük başarılara imza atan Ba; Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe formalarıyla Süper Lig'de 103 maçta 46 kez ağları sarstı.

PREMIER LİG'DE 50 GOL

Premier Lig'de de ışıltılı günler geçiren Demba Ba; Chelsea, Newcastle United, West Ham United formalarıyla toplamda 50 gole ulaştı.

Premier Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamamasına karşın, Liverpool'u şampiyonluktan eden adam olarak bilinen Ba, 2014 yılında Anfield'da attığı golle akıllarda iz bırakmıştı.

LIVERPOOL'U HÜSRANA UĞRATAN ADAM

O dönem 24 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çok yakın olan Liverpool, lider olarak çıktığı maçta büyük hüsran yaşamıştı.

7 Nisan 2014 tarihinde Anfield'daki maçta Steven Gerrard’ın ayağının kaymasını fırsat bilen Ba, hatayı iyi değerlendirmiş ve 45. dakikada Simon Mignolet’i avlamıştı. 90’da da Willian skoru 2’ye yükseltmiş ve dev maçın kazananı Chelsea olmuştu.

Kalan iki maçta 4 puan toplayan Liverpool, şampiyonluğu Manchester City'ye kaptırırken Ba'nın attığı gol çok konuşulmuştu.

"LIVERPOOL FANI DEĞİLİM!"

Demba Ba, yıllar sonra hala hatırlanan 2014'teki Liverpool - Chelsea maçı için "Gerrard için üzülmedim. Gerrard fanı değilim. Liverpool taraftarı da değilim. Aynı zamanda Manchester City taraftarı da değilim. Onlar şampiyon oldu diye sevinmedim. Bu sadece maçın bir parçası. Sahaya işinizi yapmak için çıkarsınız. İşiniz de kazanmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

3 DİLDE VEDA ETTİ

Ayrılık kararını Twitter hesabından duyuran 36 yaşındaki futbolcu, Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak 3 dilden veda mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından emekliye ayrıldığını duyuran ve Türkçe, İngilizce, Fransızca olarak 3 dilden veda mesajı yayımlayan 36 yaşındaki futbolcu, mektubundan şu ifadelere yer verdi:

"Kalbi şükranla dolu biri olarak futbolculuk kariyerime son verdiğimi açıklıyorum. Ne güzel bir yolculuk oldu. Emek ve gözyaşlarının dışında futbol bana çok güzel duygular tattırdı. Atılan her golden sonra tribünlerden gelen taraftarların sesi ve tutkusundan, saha içi ve dışında takım arkadaşlarımla olan bağlılığımıza... Bunların hepsi kalbimde ve zihnimde sonsuza kadar kalacak. Yolumun kesiştiği ve büyümeme yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana fırsat veren her kulübe ve yönetime, muazzam destekleri için taraftarlara, koşulsuz sevgileri için ailem ile arkadaşlarıma, tüm kalbimle hepinize teşekkürler. Allah'ım sana hamdolsun."