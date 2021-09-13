Son Dakika: Fenerbahçe sezonun en kritik virajlarından birine giriyor! Vitor Pereira düşünceli...

Spor Arena Detay - Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, sezonun en yoğun fikstür dilimlerinden birine giriyor.

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere iki farklı kulvarda boy gösteren sarı lacivertli ekip, 16 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında 6 resmi müsabakada rakiplerine üstünlük sağlamak için mücadele edecek.

16 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe, Almanya dönüşü 19 Eylül Pazar günü İstanbul'da Medipol Başakşehir ile Süper Lig maçına çıkacak.

Medipol Başakşehir mücadelesinden 3 gün sonra Süper Lig'de 23 Eylül Perşembe günü GZT Giresunspor'u sahasında ağırlayacak olan sarı lacivertli ekip, 26 Eylül Pazar günü ise Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak.

Atakaş Hatayspor mücadelesinin ardından UEFA Avrupa Ligi mesaisine geri dönecek olan Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü sahasında Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli ekibin bu yoğun periyottaki son rakibi ise 3 Ekim'de Kasımpaşa olacak.

MİLLİ ARADA NEFES ALACAK, DÖNÜŞTE RAKİP TRABZONSPOR

Kasımpaşa karşılaşması sonrasında milli arayla nefes alacak olan Fenerbahçe, yaklaşık iki hafta dinlenme fırsatı bulacak. Sarı lacivertliler, milli ara sonrasında 17 Ekim'de zorlu Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

16 Eylül Perşembe: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe

19 Eylül Pazar: Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

23 Eylül Perşembe: Fenerbahçe - GZT Giresunspor

26 Eylül Pazar: Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe

30 Eylül Perşembe: Fenerbahçe - Olympiakos

3 Ekim Pazar: Fenerbahçe - Kasımpaşa

ZORLU FİKSTÜR ÖNCESİ SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında sezonun en yoğun fikstür dilimine giren Fenerbahçe, bu zorlu periyot öncesinde arka arkaya gelen sakatlık haberleriyle boğuşuyor.

Kadıköy'de oynanan mücadelede 20. dakikada sakatlık yaşayan Marcel Tisserand oyuna devam edemedi. Demokratik Kongolu'nun yerine 22. dakikada Attila Szalai oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da sakatlıklar Fenerbahçe'nin peşini bırakmadı. Aynı dakikalarda üç oyuncu birden sakatlandı. 59. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci sakatlanarak maça devam edemedi. Milli futbolcu 74. dakikada yerini Max Meyer'e devretti.

Aynı maçta sakatlanan ve oyundan alınmaları an meselesi olan Serdar Aziz ve Osayi Samuel ise yapılan tedavilerin ardından mücadeleye devam etti.

SAKAT OYUNCU SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni dönen İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın sakatlanmasının ardından sarı lacivertli takımdaki sakat oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Fenerbahçe'de Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun’un sakatlıkları bulunuyordu.

İLK 4 HAFTADA 9 FARKLI OYUNCU, 10 SAKATLIK

Fenerbahçe'de sezonun ilk dört haftasında sakatlık yaşayan futbolcu sayısı 10'a yükseldi. Bu rakam Trabzonspor'da 9, Beşiktaş'ta 4, Galatasaray'da ise 3 olarak gerçekleşti.

Sarı lacivertli takımda sezon başından bu yana Filip Novak, İrfan Can Kahveci (2), Dimitris Pelkas, Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Serdar Dursun, Marcel Tisserand ve Min-Jae Kim sakatlık yaşadı.

VITOR PEREIRA ALTERNATİF DÜŞÜNÜYOR

Süper Lig'in en alternatifli kadrolarından birinin başında bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı lacivertli ekibi bekleyen yoğun fikstürü en az hasarla atlatmak adına alternatif planlar yapıyor.

Göreve geldiği günden bu yana genç oyunculara şans veren Portekizli teknik adamın, 16 Eylül - 3 Ekim arasında özellikle rotasyona gittiğinde genç yıldız adaylarına yönelmesi bekleniyor. Öte yandan fazla forma şansı bulamayan oyuncuların kendini gösterme fırsatı yakalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

BUGÜNKÜ ANTRENMAN NASIL GEÇTİ?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.



Dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynanan maça ilk 11’de başlayan oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular saat 10.00’da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand’ın tedavilerine başlanırken; Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun’un tedavilerine devam edildi.

Sarı lacivertli ekip, 14 Eylül Salı günü yapacağı çalışmayla Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını sürdürecek.