Erol Bulut'tan Steven Caulker değerlendirmesi "Fenerbahçe'de yeni hoca sisteminde..."

Süper Lig'de oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi konuşan Erol Bulut, deneyimli savunma oyuncusu Steven Caulker'ın transferini değerlendirdi.

İngiliz savunma oyuncusunun Fenerbahçe'nin yeni sisteminde değerlendirilmediğini ifade eden Bulut, "Caulker'ı daha önce almak istemiştik ama sonunda transfer ettiğimiz için mutluyuz. Müthiş profesyonel. Hak ettiği yere de geldi. Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'de yeni hoca sisteminde değerlendirmedi. Nitekim biz aldık." ifadelerini kullandı.