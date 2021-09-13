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GeriFutbol Erol Bulut'tan Steven Caulker değerlendirmesi "Fenerbahçe'de yeni hoca sisteminde..."
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Futbol
Haber Giriş: 13.09.2021 - 19:30 | Son Güncelleme:

Erol Bulut'tan Steven Caulker değerlendirmesi "Fenerbahçe'de yeni hoca sisteminde..."

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Erol Bulut'tan Steven Caulker değerlendirmesi "Fenerbahçe'de yeni hoca sisteminde..."

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'ı transfer ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Süper Lig'de oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi konuşan Erol Bulut, deneyimli savunma oyuncusu Steven Caulker'ın transferini değerlendirdi.

İngiliz savunma oyuncusunun Fenerbahçe'nin yeni sisteminde değerlendirilmediğini ifade eden Bulut, "Caulker'ı daha önce almak istemiştik ama sonunda transfer ettiğimiz için mutluyuz. Müthiş profesyonel. Hak ettiği yere de geldi. Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'de yeni hoca sisteminde değerlendirmedi. Nitekim biz aldık." ifadelerini kullandı.

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