Son Dakika: Fenerbahçe'de heyecanlandıran Emre Mor gelişmesi! Abdülkerim Bardakcı'nın hangi şartı olay oldu? Futbolcular şaşkın, Samandıra'dan son haberler...

Haberin Devamı

Süper Lig'de yaz transfer sezonunun en gözde isimlerinden olan Abdülkerim Bardakcı'nın Fenerbahçe'ye imza aşamasına gelmişken Galatasaray ile anlaşmaya varmasının yankıları sürüyor.

Jorge Jesus yönetiminde yeni bir sayfa açan Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoperin transferi konusunda kulübü Konyaspor ile 2 milyon 800 bin Euro ve toplam 500 bin Euro tutarındaki bonuslar karşılığında anlaşmaya varmıştı.

SEZONUN ÇALIMININ PERDE ARKASI

Sarı lacivertliler daha sonra Abdülkerim Bardakçı ile masaya oturmuş ancak futbolcunun istediği ücret yüksek bulunmuş ve kendisinden düşünmek için süre istenmişti. Bu gelişme üzerine önceki gün akşam saatlerinde Galatasaray yönetimi devreye girmişti ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile İstanbul'da bir araya gelmişti.

Haberin Devamı

Erden Timur, Fatih Özgökçen'e yaptığı teklifte, Fenerbahçe'nin verdiği rakamın aynısını vereceklerini söylemiş ve oyuncuyu transfer etmek istediklerinin altını çizmişti. Fatih Özgökçen ise Fenerbahçe'ye verilmiş bir sözleri olduğunu, Abdülkerim Bardakcı ile sarı lacivertli kulüp arasında anlaşma sağlanamaması durumunda bu teklifi düşünebileceklerini iletmişti.

GALATASARAY'A "EVET" DEDİ

Fatih Özgökçen'in bu cevabı üzerine Erden Timur, Abdülkerim Bardakcı ile temasa geçti. O ana dek Fenerbahçe'den maaş görüşmelerine ilişkin olumlu ya da olumsuz dönüş olmaması nedeniyle Abdülkerim Bardakcı da gece geç saatlerde Galatasaray’a "Evet" demişti.

FENERBAHÇE CEPHESİNDE NELER YAŞANIYOR?

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Süleyman Arat, deneyimli stoperin Galatasaray ile 3+1 yıllık anlaşmaya varmasını sarı lacivertli cephe açısından Spor Arena yayınında değerlendirdi.

Süleyman Arat ayrıca sarı lacivertli kulübün Emre Mor, Willian Arao, Tarık Çetin ve Ertuğrul Taşkıran eksenindeki diğer transfer gündemine ve Jorge Jesus'un Samandıra'da yarattığı etkiye dair izlenimlerini paylaştı.

Haberin Devamı

Özellikle Emre Mor konusundaki sıcak gelişme ve Abdülkerim Bardakcı'nın Fenerbahçe'den talebi çok konuşulacak cinsten...

"ABDÜLKERİM BARDAKÇI ÖNEMLİ BİR KAYIP DEĞİL"

Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe için çok önemli bir kayıp değil. Fenerbahçe'ye gelseydi ilk 11'de oynaması şüpheli olurdu. Orada Kim var, Szalai var, Serdar Aziz var... Bunlarla rekabete girecekti ve forma alması zor olacaktı. Şimdi forma açısından daha rahat bir kulübe gitti. Marcao da gittikten sonra Galatasaray'da forma giymesi daha kolay olacak.

"FORMA GARANTİSİ İSTEDİ"

Benim duyduğum Fenerbahçe 750 bin euro vermiş yıllık maaş olarak. Konyaspor ile 3.3 milyon euro civarı bir rakama anlaşılmış. Galatasaray futbolcuya 1.1 milyon euro verdi benim bildiğim kadarıyla. İşin içinde hem para var hem de Fenerbahçe'den ilk 11 garantisi istemiş. Fenerbahçe bu sohbetin içine bile girmez. Görüşmeler kilitlenince rotasını Galatasaray'a çevirdi. Fenerbahçe bu durumda ne karalar bağlar ne de üzülür. Orada çok önemli 3 oyuncusu var. Dolayısıyla önemli bir kayıp değil ama olsa iyi olurdu rekabet açısından.

Haberin Devamı

EMRE MOR TRANSFERİNDE SON DURUM NE?

Fatih Karagümrük cephesinden önemli kişilerle görüştüm, Emre Mor konusunun kapandığını, oyuncunun Fenerbahçe'de olduğunu söylediler. Emre Mor birçok Fenerbahçeli açısından kapalı kutu olabilir daha önceki transferleri hüsranla bitmişti çünkü. Karagümrük'te çıkış yakalamıştı Volkan Demirel ile birlikte. Disiplin ve arkadaşlıkla ilerleyebilen bir oyuncu. ÖZel hayatını Volkan Demirel'in de etkisiyle çok disipline ettiğini öğrendim. Saha içi gerilimi devam etmekte ama onu da Jesus'un otoriter yapısıyla giderecektir. El kol hareketleri yapıp Fenerbahçe'de krize sebep olmayacaktır. Disiplinli bir Emre Mor Fenerbahçe'de çok yararlı olacaktır. Dortmund'da ve İspanya'da yaşayamadığı başarıyı Fenerbahçe'de yaşayıp, burayı bir zıplama noktası olarak görüp Avrupa'ya gitmek isteyecektir. Ondaki yetenek birçok dünya futbolcusunda yok. 4-5 sene önce gelmiş geçmiş en önemli Türk futbolcularından görüyorduk ama bazı olumsuz şeylere kapındı. Bazı arkadaşlıklar ve olumsuz hareketler onu düşüşe geçirdi. Şimdi çıkışta, Karagümrük'te çıkışını yaşadı ve Fenerbahçe'ye gelip Avrupa'nın önemli kulüplerinden birine rotayı çevireceğini düşünüyorum.

Haberin Devamı

İKİ TRANSFER MÜJDESİ

Son olarak iki transfer müjdesi vereyim tam netleşmedi ama... Flamengo'dan Arao'yu istiyordu Fenerbahçe, Jesus çok istiyordu. O görüşmelerde iyi yönde ilerleme mevcut. Önümüzdeki hafta transferde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Kaleye Altay'ın arkasına Tarık Çetin ve Ertuğrul Taşkıran'ın gelme ihtimalleri yüksek. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe Avusturya kampına çıkmadan önce 3 yeni transfer gelebilir. Onun ardından da santrfor için çalışmalar başlayabilir. Berisha'yı görmek istiyor Jesus. Serdar Dursun da geldikten sonra onu da görüp santrfor konusu düşünülecek. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe için hareketli geçecek.

Haberin Devamı

SAMANDIRA'DA JORGE JESUS ETKİSİ

Jorge Jesus çok önemli bir tecrübe. Fenerbahçe'nin oyun karakterine ve disiplinine çok önemli etkisi olacağını ilk dakikadan itibaren hissettirdi. Geçen gün antrenmanı izledim, geçen yıl gördüğümüz takla atmalar, şakalaşmalar, birbirlerini kovalamalar yoktu, gayet sakin, sohbet ederek başladılar ve hemen ardından da Jesus'un düdüğüyle birlikte tempolu koşular başladı. Tam 20 dakika aralıksız tempolu koşu devam edince oldukça yoruldular. Hiçbiri gıkını çıkartamadı ve son ana kadar keyifle ve istekle çalıştılar.

"FARKLI DENEMELER YAPIYOR"

Bunu Shkupi ile oynanan hazırlık maçında da gördük. Bunlar ölçü olmaz ama yine de takımı ufak ufak deniyor. Bazı mevkilere farklı denemeler yapıyor. Berisha'yı santrfor deniyor, çift forvetle deniyor. Burak Kapacak'ı sağ bek olarak deniyor. Yeni transferlerini görmek istiyor. Hepsinin zamana ihtiyacı var ama bunlar önemli gelişmeler.

"EN ÖNEMLİ TRANSFER JESUS"

Jesus'un Fenerbahçe'ye çok şey katacağı belli. Bu yıl en önemli transfer Jesus. Geçmiş yıllarda gördüğümüz bazı şeyleri bu sene görmüyoruz. Bunun da sebebi Jesus. Bir disiplin ve otorite getirmiş durumda. Zaten birçok şeye de dokundu Samandıra'da... Fotoğraflar, kupa resimleri, motivasyon yazıları, takım otobüsü yenileniyor... Her şeye dokunuşu var. Takıma hakim oluyor. Topuk Yaylası'nda kamp yapılmasını istemedi rakip bulmanın zor olacağı için. İklim şartları da farklı sezonu erken açtığı için. Orada hava daha iyi şu anda ama sis çok oluyor. Bunun antrenmanları ve hazırlık maçlarını sekteye uğratabileceği düşünüldü. Bu yüzden Avusturya kampı başlayacak 1 Temmuz'da.