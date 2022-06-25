Son dakika: Fenerbahçe'nin Sergio Oliveira için yaptığı teklif ortaya çıktı!

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Jorge Jesus'u takımın başına getiren, Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmen açıklayan Fenerbahçe'de Transfer çalışmaları devam ediyor.

Portekiz'de yayın yapan O Jogo geçtiğimiz günlerde Sarı-lacivertli kulübün Porto forması giyen Sergio Oliveira ile ilgilendiğini yazmıştı. Yine Portekiz basınında A Bola ise Fenerbahçe'nin Oliveira için Porto'ya teklif yaptığını yazdı.

A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe, Sergio Oliveira için Porto'ya 4 milyon euro bonservis teklif etti. İki kulübün görüşmelerinin devam edeceği ifade edildi.

ROMA 13.5 MİLYON EUROLUK OPSİYONU KULLANMADI

Geride kalan sezonun ikinci yarısını Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da geçiren ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gelen şampiyonluğun mimarlarından olan Sergio Oliveira, Serie A'da 14 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistle oynadı. Roma formasıyla Konferans Ligi'nde 5 maça çıkan Oliveria 1 golle kupa zaferine katkı yaptı. Ligin ilk yarısında da Porto forması giyen 30 yaşındaki futbolcu sezonu 45 maçla tamamladı. 8 gol atıp 2 de asist yaptı.

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Oliveira'nın kiralık sözleşmesinde yer alan 13.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, Oliveira'nın transfer edilmesini istiyor ancak Roma bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. Porto ise kiralamaya sıcak değil. Transfermarkt'a göre oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro. Oliveira'nın Porto ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

JESUS KAMPA YETİŞMESİNİ İSTİYOR

Sergio Oliveira'nın Fenerbahçe'ye transfer olmaya Jorge Jesus ve Mario Branco etkenlerinden ötürü sıcak baktığı ve takımda düzenli oynama fırsatı bulacağını düşündüğü belirtiliyor. Jorge Jesus'un ise Portekizli futbolcunun 1 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılmasını umuyor.

MARIO BRANCO İLE YAKIN İLİŞKİSİ VAR

Portekiz basınının bu transferde altını çizdiği bir detay ise Sergio Oliveira ile Fenerbahçe'de operasyon direktörü unvanıyla göreve başlayan Mario Branco arasındaki yakın ilişki.

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Sergio Oliveira, 2018/19 sezonunun ikinci yarısını Porto'dan kiralık olarak Yunanistan ekibi PAOK'ta geçirmişti. Lig şampiyonluğu ve Yunanistan Kupası zaferiyle biten sezonda PAOK formasını 15 maçta giyen Oliveira 3 golle takımın zaferlerine katkı vermişti.

O dönem PAOK'un sportif direktörü olan Mario Branco, Oliveira ile ilgili 2019 yılında verdiği bir röportajda; "Yunanistan'da oynadığı dönemde ülkeye gelmiş en iyi orta saha oyuncusu olduğunu gösterdi. Hem saha içinde hem de antrenmanlarda müthiş bir karaktere sahip. Seviyesini yükseltmek için her zaman çok çalışır. Rekabetçiliği ise vahşi seviyededir." ifadelerini kullanmıştı.