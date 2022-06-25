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Volkan Demirel'den Emre Mor ve Fenerbahçe açıklaması!

#Transfer#Emre Mor#Volkan Demirel
Volkan Demirelden Emre Mor ve Fenerbahçe açıklaması

VavaCars Fatih Karagümrük'te Emre Mor'un yeniden doğmasının yolunu açan eski teknik direktör Volkan Demirel, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olasılığı ile ilgili konuştu.

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Geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, Emre Mor'un sergilediği çıkışın da mimarı olmuştu.

Ülkemizde daha önce Galatasaray forması giyen ve bekleneni veremeyen Emre Mor'u yeniden futbola kazandıran Volkan Demirel,yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye olası transferini değerlendirdi.

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Fanatik'e konuşan Volkan Demirel şunları söyledi:

"Karagümrük’ün başına geçtiğimde, Emre Mor’dan nasıl daha fazla yararlanırım sorusuna yanıt aradım. Oyuncuyla yaptığım görüşmelerde anladım ki onun kavgası ne karşı takım oyuncularıyla, ne taraftarlar ne de hakemleydi. O, kendiyle kavgalıydı. Bir şeyleri başaramamanın sıkıntısını yaşayıp, onu dışa vuruyordu. Emre Mor’la yaptığım görüşmede yeteneklerini iyi kullanması gerektiğini, futbolun sadece çalım ve şut atmaktan ibaret olmadığını söyledim. Bireysel oyununun takım oyunuyla birleştiği anda neler yapabileceğini anladı."

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"FENERBAHÇE İÇİN DOĞRU BİR OYUNCU"

"Emre Mor, kesinlikle çok iyi bir öğrenci. Kısa zamanda büyük mesafeler katetti. Kendine olan güveni geri geldi. Ardından bir hücum oyuncusunun en ileriden gelip, savunmaya nasıl yardım edebileceğini ispatladı. Bence Fenerbahçe için doğru bir oyuncu. Transfer edilmesi çok isabetli olur. Tabii ki bu konuda son kararı Fenerbahçe’nin teknik heyeti verecektir."

SÜLEYMAN HURMA: KİMSEYLE ANLAŞMADIK

Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, sarı lacivertlilere Transfer olacağı iddia edilen Emre Mor ile ilgili TRT Spor'a konuşan Hurma, "Emre Mor'u kaça satarsak satalım zarar edeceğiz. Emre için gelen teklifleri değerlendiriyorum. Emre konusunda şu an için kimse ile anlaşmadık, imza atmadık" dedi.

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#Transfer#Emre Mor#Volkan Demirel

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