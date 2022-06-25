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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Abdülkerim Bardakçı çalımı! İşte transferin perde arkası, maliyeti ve kırılma anı... "Bu saatten sonra asla Fenerbahçe'ye gitmem"

#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Ali Naci Küçük

Cimbom, ezeli rakibine imza atması an meselesi olan futbolcuyla anlaştı. 2019’da Vedat Muriç’i, 2021’de İrfan Can’ı Fenerbahçe’ye kaptıran Galatasaray, Abdülkerim’i son dakika hamlesiyle adeta sarı lacivertlilerin elinden aldı. Konyaspor ile anlaşan Fenerbahçe, futbolcunun istediği parayı vermeyince devreye giren sarı kırmızılılar, birkaç saat içinde transferi bitirdi.

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Bugüne dek transferde birçok kez karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabette bu kez kazanan sarı kırmızılılar oldu. En yakın örnekler olarak 2019’da Vedat Muriç’i, 2021’de de İrfan Can Kahveci’yi ezeli rakibine kaptıran Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı’yı son dakika hamlesiyle Fenerbahçe’nin elinden aldı. Peki bu transfer nasıl oldu? Sarı lacivertli kulübe imza atması an meselesi olan Abdülkerim, neden rotayı Florya’ya çevrildi? Transferde yaşananlar şunlar:

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİLER

Fenerbahçe ile Konyaspor kulüpleri, 27 yaşındaki stoper için 2 milyon 800 bin Euro ve toplam 500 bin Euro tutarındaki bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler daha sonra Abdülkerim Bardakçı ile masaya oturdu, ancak futbolcunun istediği ücret yüksek bulundu ve kendisinden düşünmek için süre istendi. Bu gelişme üzerine önceki gün akşam saatlerinde Galatasaray yönetimi devreye girdi. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile İstanbul’da bir araya geldi.

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F.BAHÇE NE VERDİYSE KABUL EDİYORUZ

Timur, Özgökçen’e, “Fenerbahçe ile ne kadara anlaştıysanız, aynı parayı vermeye hazırız; Abdülkerim’i istiyoruz” dedi. Özgökçen, “Biz Fenerbahçe ile el sıkıştık ancak Abdülkerim henüz anlaşamadı. Eğer Fenerbahçe kesin olarak anlaşamazsa aynı şartlar karşılığında size satabiliriz” karşılığını verdi. Özgökçen’in cevabı üzerine Abdülkerim ile temasa geçildi. O ana dek Fenerbahçe’den dönüş olmaması nedeniyle Abdülkerim, gece geç saatlerde Galatasaray’a “Evet” dedi.

NE TEKLiF EDERLERSE ETSiNLER, ASLA GiTMEM

Uzun süre beklemesine rağmen sarı lacivertlilerin olumlu ya da olumsuz bir cevap vermemesine sinirlenen Abdülkerim’in, “Bu saatten sonra Fenerbahçe ne teklif ederse etsin, gitmeyeceğim” dediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun transferinde Galatasaray yöneticilerinin, “Marcao gitmek istediğini bildirdi. O gittiği zaman defansta ilk 11’e en yakın isim sen olursun” sözlerinin etkili olduğu belirtildi. Galatasaray, Abdülkerim’e yıllık 1 milyon dolar, kulübüne ise 3 yıl vadede 2 milyon 800 bin Euro ve bonus ödeyecek. Ayrıca DHA’ya özel açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, “Çok şükür hedeflerime ulaştım. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye’nin en büyük futbol takımlarından birisi” dedi.

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BiR ÇALIM DA BEŞiKTAŞ’A! EYÜP, KAZIMCAN’I ALIP GALATASARAY’A KiRALADI

Beşiktaş, Altay ile anlaşamayınca Eyüpspor devreye girip 20 milyon TL’ye bonservisi aldı ve Galatasaray’a kiraladı

Abdülkerim Bardakçı transferinde Fenerbahçe’yi devre dışı bırakan Galatasaray, bir çalım da Beşiktaş’a attı... Sarı kırmızılılar, siyah beyazlıların uzun süredir peşinden koştuğu Altay’ın sol beki Kazımcan Karataş’ı kiralık olarak renklerine bağladı. Bu transferin gerçekleşme şekli ise şöyle: Kazımcan’ın transferinde Beşiktaş çok önde görünüyordu ancak bonservis konusunda Altay ile yaşanan anlaşmazlık bir türlü çözülemedi. Bunun üzerine devreye Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor girdi ve 20 milyon TL bonservis bedeli karşılığında Kazımcan Karataş’ı 5 yıllığına kadrosuna katmayı başardı.

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EYÜPSPOR GERİ ALABİLECEK

Eyüpspor ile Altay anlaşmasına rağmen Kazımcan, “Ben alt ligde oynamak istemiyorum” restini çekince, 2 yıllığına Galatasaray Kulübü’ne kiralık olarak gönderildi. Eflatun sarılı kulüp, adını Süper Lig’e yazdırırsa Kazımcan’ı geri alabilecek.

Galatasaraydan Fenerbahçeye Abdülkerim Bardakçı çalımı İşte transferin perde arkası, maliyeti ve kırılma anı... Bu saatten sonra asla Fenerbahçeye gitmem

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe

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