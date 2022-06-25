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Son dakika: Fenerbahçe, Willian Arao’da mutlu sona yakın | Transfer haberi

#Fenerbahçe#Willian Arao#Transfer
Son dakika: Fenerbahçe, Willian Arao’da mutlu sona yakın | Transfer haberi

Fenerbahçe, Flamengo kulübü ile büyük ölçüde anlaştı. Sarı lacivertlilerin 29 yaşındaki ön liberoyu da ikna ettiği, kulübünün de ‘Tamam’ demesinin ardından resmi imzaların atılacağı belirtildi.

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Teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda, ön libero olarak da görev alabilecek orta saha oyuncusu arayan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın eski öğrencisi Willian Arao’nun transferinde büyük ilerleme kaydetti.

Sarı lacivertliler, futbolcunun kulübü Flamengo ile pazarlık masasına otururken Brezilyalılar 5 milyon Euro’dan kapıyı açtı. Sarı lacivertliler ise pazarlığa 3 milyon Euro’dan girerken iki kulübü de tatmin edecek bir orta yol bulunduğu ve küçük pürüzlerin kaydığı kaydedildi. Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki ön liberoyu da ikna ettiği, Flamengo’unun ‘Tamam’ demesinin ardından imzaların atılacağı belirtildi.

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Willian da, Jorge Jesus’la tekrar çalışacak olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini belirtti. 2016’dan bu yana Flamengo’da oynayan ve kırmızı siyahlılarla 300’den fazla maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu genelde ön libero olarak değerlendirilse de merkez orta saha ve stoper olarak da oynayabiliyor. Arao bu sezon Flamengo’da 30 maça çıkarken 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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#Fenerbahçe#Willian Arao#Transfer

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