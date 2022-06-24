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Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Kimse ile anlaşmadık, imza atmadık"

#Transfer#Fenerbahçe#Emre Mor
Süleyman Hurmadan Emre Mor açıklaması Kimse ile anlaşmadık, imza atmadık

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu Emre Mor için konuştu.

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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, sarı lacivertlilere transfer olacağı konuşulan Emre Mor hakkında açıklamalarda bulundu. 

Emre Mor'un transferi hakkında TRT Spor'a konuşan Hurma, "Emre Mor'u kaça satarsak satalım zarar edeceğiz. Emre için gelen teklifleri değerlendiriyorum. Emre konusunda şu an için kimse ile anlaşmadık, imza atmadık" dedi.

Juventus forması giyen Aaron Ramsey ile anlaştıklarını ancak transferden vazgeçtiklerini belirten Hurma, "Aaron Ramsey ile anlaşma aşamasına geldik ama vazgeçtik" diye konuştu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Emre Mor

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