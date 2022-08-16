Son Dakika: Fenerbahçe'de herkes forvet beklerken ters köşe iddia! 6 gol sonrası işler değişti...

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Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla ayrılarak yeni sezonun ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 8. dakikada Joshua King, 34 ve 58. dakikalarda Enner Valencia, 45+3. dakikada Emre Mor, son olarak 86 ve 90+2. dakikalarda genç yıldız adayı Arda Güler kaydetti.

Kasımpaşa’yı deplasmanda 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu rekabet tarihindeki en farklı Süper Lig galibiyetini almış oldu.

2010'DAN SONRA BİR İLK

Opta verilerine göre; Ekim 2010'dan (Trabzonspor vs Kasımpaşa) bu yana bir Süper Lig maçında altı oyuncusu asist yapan ilk takım olan Fenerbahçe, bordo-mavili ekip gibi bunu Kasımpaşa deplasmanında başardı.

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Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında asist yapan isimler



Ferdi Kadıoğlu

Lincoln Henrique

Enner Valencia

Joshua King

Miguel Crespo

Serdar Dursun

Gözden Kaçmasın Arda Güler attı, rakip takım alkışladı Haberi görüntüle

İLK İKİ HAFTAYA FENERBAHÇE DAMGASI

Süper Lig’in ilk iki haftasında en fazla şut çeken (41), en fazla gol beklentisi üreten (5.6 xG) ve en fazla net gol pozisyonu yakalayan (13) takım Fenerbahçe konumunda.

ARDA GÜLER PARLIYOR

Arda Güler, Opta’nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08’den bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu.

Müsabakanın 69. dakikasında oyuna giren Arda, 86 ve 90+2. dakikalarda attığı güzel gollerle maçın sonucunu belirledi. Arda'nın kaydettiği golleri Kasımpaşalı taraftarlar da alkışlarken karşılaşmanın sonunda sarı lacivertli taraftarlar genç oyuncuyu tribüne çağırdı. Tribüne giderek taraftarı selamlayan Arda Güler oyunuyla büyük alkış aldı.

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FENERBAHÇE İÇİN TERS KÖŞE FORVET İDDİASI

Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında aldığı 6-0'lık flaş galibiyeti masaya yatırdı ve sarı lacivertli camia forvet beklerken ters köşe bir iddia gündeme geldi.

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE ANTRENMAN YAPTI

Fenerbahçe'nin için Austria Wien öncesi adeta bir antrenman maçı oldu. Joshua King’in erken gelen golü ve ardından Emre Yeşilyurt’un atılmasıyla Kasımpaşa’nın 10 kişi kalması maçı henüz 16’ncı dakikada bitirdi. Enner Valencia’nın gol iştahı, Zajc’ın iyi futbolu, Ferdi’nin çalışkanlığı ile sarı lacivertliler sürekli pozisyon aradı ve önemli fırsatlardan faydalanamamasına rağmen daha ilk yarıda 3 farklı skora ulaştı. Sahanın yıldızı Valencia ile 4-0’ı bulan Fenerbahçe’de Jorge Jesus, farkı artırmak ve moral bulmaları için Diego Rossi, Arda Güler ve Crespo’yu oyuna sürdü.

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BU TAKIM GOL SORUNU YAŞAMAZ

İlk 2 maçta 9 gol ile başlayan Fenerbahçe, geçen sezon da Süper Lig’de 73 gol ile en çok gol atan ekipti. A sınıfı bir golcüye kimse hayır demez ancak yarın Joao Pedro da takıma katılacak. Bu takım gol sorunu yaşamaz. İhtiyaç olan şey bir oyun gücü ve kadro devamlılığı. Bunu yapacak olan kişi de Jorge Jesus.

ARDA’YI iZLEMEK AYRI BiR ZEVK

Kasımpaşa ise ilk 2 hafta futbol adına varlık gösteremeden farklı yenilgiler aldı. Tamam Muleka, Umut, Doğucan, Eren gibi önemli oyuncuları takımdan ayrıldı. Ancak Başakşehir’e karşı lig tecrübesi hiç olmayan Recep Yemişçi, Fenerbahçe’ye karşı da Emre Yeşilyurt ile stoperde çıkarsanız bu sonuçlara davetiye çıkartırsınız.

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Arda Güler için de ayrı bir paragraf eklemek lazım. Üst düzey yeteneklere sahip bu oyuncuyu izlemek hakikaten ayrı bir zevk. Hep böyle ol Arda..

Dün Fenerbahçe, ihtiyacı olan galibiyeti farklı bir skorla elde etti ve Avrupa maçı öncesi moral buldu. Kasımpaşa’nın ise kaleci dahil her bölgede transfere ihtiyacı var.

UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE OYUN HAFIZASINA BAŞVURDU

Amerikalılar’ın meşhur bir lafı vardır: “Bozuk değilse, tamir etme”... Fenerbahçe 2020-21 sezonunu Emre Belözoğlu ile, 2021-22’yi de İsmail Kartal’la sağlam oyunlarla kapadı aslında. Belki şampiyon olamadı ama oyunu tamir etmeye de lüzum yoktu. Pereira, 2021-22 sezonunun başında bozuk olmayan bir düzeni tamire kalkıştı. Fenerbahçe’nin Belözoğlu dönemindeki oyunla bağı tamamen koptu. Bir kargaşa kaldı meydanda. Sonra Kartal göreve geldi, takım hafızasına başvurdu, enkazı toparladı. Ve Jesus’a yine tamir gerektirmeyen sağlam bir oyun hafızası bıraktı aslında.

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JESUS BUNDA ISRAR ETMELi

Dün Jesus döneminin altıncı resmi maçıydı. Tabii ki Kasımpaşa çok erken 10 kişi kaldığı için müsabakanın sağlıklı tahlilini yapmak kolay değil. Ancak şunu söylemek mümkün: Kalede Altay, beklerde Osayi-Ferdi, savunma lideri Szalai, merkezde Zajc ve en uçta Valencia ile dünkü takım, geçen sezonu bitiren ekibe oldukça benziyordu. Hem personel, hem de oyun anlamında. Jesus’un geçen seneki hafızaya başvurması mantıklı. Bunda ısrar etmesi de doğru olur sanki.

DOĞRU PASLAR DiKKAT ÇEKTi

Kasımpaşa’nın 75 dakika 10 kişi oynadığı bir maçta bazı performanslar yanıltabilir. Ancak Fenerbahçe’nin özellikle birkaç konuda geliştiğinin altını çizebiliriz:

1- Futbolda kısa pas-uzun pas yok, doğru pas var. Dün sarı-lacivertliler özellikle uzun metrajlı doğru paslarla dikkat çektiler. 8’de Altay-Ferdi pası penaltı, 33’te Gustavo-Lincoln pası gol getirdi. Yine 16’da Szalai’nin, 34’te Altay’ın başarılı uzun toplarını izledik.

KiNG BU KEZ DAHA HAZIRDI

2- Jesus’un bence Dinamo Kiev eşleşmesindeki kötü tercihlerinden biri, iki ay futboldan uzak kalmış King’i hazır olmadan oynatmasıydı. King’den tam performans almanız için, fiziksel olarak iyi seviyede olması gerek. Dün biraz daha hazır bir King izledik. Hemen hemen her pozisyonun içinde vardı. Yanlış saymadıysam arkadaşlarına tam 6 şut pası verdi Norveçli forvet.

DURAN TOPLAR GELiŞiYOR

3- Jesus’la yavaş yavaş gelişen bir diğer departman da duran top organizasyonları. 17’de arka direkte Henrique, 40’ta önde Emre ile buluşturulan toplar akıllıcaydı. Önceden çalışılmış işlerdi.