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Fenerbahçe'de Enner Valencia kaldığı yerden! Yeni transfer siftah yaptı, Ekvatorlu yıldız gol serisini tekrarladı

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#King
Fenerbahçede Enner Valencia kaldığı yerden Yeni transfer siftah yaptı, Ekvatorlu yıldız gol serisini tekrarladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 23:02

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, müsabakayı 6-0 önde kapatırken karşılaşmada golleri ve asistleriyle dikkat çeken isim yine Enner Valencia oldu. Ekvatorlu golcü takımını sırtlamaya devam ederken sarı lacivertli ekipteki en uzun gol serisini de tekrarladı.

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Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile oynanan maçta iki gol birden atmasına karşın puan kaybına engel olamayan Ekvatorlu yıldız, Kasımpaşa karşısında da gol ve asistlerine devam etti. 

Kasımpaşa'da oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Ekvatorlu oyuncu, 2 gol ve 1 asistle katkıda bulunurken rakip oyuncunun da kırmızı kart görmesine neden oldu. 

KING SİFTAH YAPTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı lacivertliler, yeni transferi Joshua King'le perdeyi açarken 16 dakikada gelen kırmızı kart sonrası oyun tamamen Fenerbahçe'nin kontrolüne geçti. 

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Fenerbahçede Enner Valencia kaldığı yerden Yeni transfer siftah yaptı, Ekvatorlu yıldız gol serisini tekrarladı

KING ŞUT YAĞMURUNA TUTTU

Fenerbahçe, Kasımpaşa kalesini abluka altına alırken ilk devrede tam 15 şut çekerek son 7 sezonda ilk yarıda en çok şut çektiği maçı oynadı. 

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Bu şutların 4'ünü King çekerken 5 de şut pası verdi. Ligdeki ikinci maçında harika bir performans ortaya koyan King, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

RAKİBİNİ OYUNDAN ATTIRDI

Attila Szalai'nin gönderdiği uzun topa hareketlenen Enner Valencia, Hasan Emre Yeşilyurt'la mücadele ederken yerde kaldı. Hasan Emre'nin son adam olduğunu belirten hakem Mete Kalkavan oyuncuyu kırmızı kartla ihraç etti.

Fenerbahçede Enner Valencia kaldığı yerden Yeni transfer siftah yaptı, Ekvatorlu yıldız gol serisini tekrarladı

HEM GOL HEM ASİST

Sarı lacivertlilerde bu kez Lincoln'un geliştirdiği ataktan harika bir kafa vuruşuyla sahne alan isim Valencia oldu ve fark ikiye çıktı. 

İyi oyununu sürdüren Valencia, bir de Emre Mor'a asist yaparak ikinci gol katkısında bulundu. 

GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Maçın 58. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Enner Valencia, ikinci golünü atarken farkı 4'e çıkardı.

TAKIMIN EN SKORERİ VALENCIA

Kiev maçlarında yetersiz bulunan ve Kadıköy'deki karşılaşmada ıslıklanan Ekvatorlu golcü, lige harika bir giriş yaparken iki maçta 4 gol ve 1 asiste ulaşarak takımın en skoreri oldu.

EN UZUN SERİYİ TEKRARLADI

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Opta verilerine göre, Süper Lig'de görev yaptığı son üç maçta da gol atan Enner Valencia (toplam 5), Türkiye kariyerinin en uzun serisini tekrarladı (Mayıs-Ağustos 2021 arasında).

Kasımpaşa (2)
Ümraniyespor (2)
2021-22 sezonu: Yeni Malatyaspor (2)

ALTI GOLÜN ÜÇÜ PENLATIDAN

Fenerbahçe'nin 2022/23 Süper Lig sezonundaki ilk iki gollünü Ümraniyespor ağlarına gönderen Enner Valencia, ligde iç sahada attığı son altı golün üçünü penaltı vuruşuyla kaydetti.

SEMİH ŞENTÜRK'TEN SONRA İLK

OPTA verilerine göre, Enner Valencia, Ağustos 2010'dan (Semih Şentürk; 2 gol vs Antalyaspor) bu yana Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe formasıyla 2+ gol atan ilk oyuncu oldu.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#King

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