Canlı: Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı

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Süper Lig'e puan kaybıyla başlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe

Gol: 8' King

Kırmızı kart: 16' Hasan Emre Yeşilyurt (Kasımpaşa)

İLK 11'LER

Kasımpaşa'nın 11'i: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graova, Petretta, Celina, Aytaç, Fall, Eysseric, Hajradinovic, Hasan Emre, Bahoken.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln, Joshua King, Valencia.

Kasımpaşa'nın İstanbul takımlarını konuk ettiği son beş Süper Lig maçı da karşılıklı gollere sahne olurken, ev sahibi ekip bu karşılaşmaların hiçbirini kazanamadı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe, bu süreçteki iki Kasımpaşa ziyaretini toplam 5 gol atarak kazandı. Kasımpaşa, Süper Lig'de boy gösterdiği son 11 sezonda da çıktığı ilk iç saha maçında mağlubiyet almadı. Bu süreçteki 11 karşılaşmada da gol sevinci yaşayan İstanbul ekibi, son iki sezonu 2-0'lık galibiyetlerle açtı.

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2022/23'ün açılış maçında Ümraniyespor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana geride kalan 35 sezonun sadece üçünde ilk iki haftayı puan kaybıyla tamamladı. Süper Lig'in açılış haftasında kalesinde en fazla isabetli şut ve gol beklentisi gören takım Kasımpaşa'ydı. İlk maçlar sonucunda Fenerbahçe'den daha fazla isabetli şut ve gol beklentisi üreten tek ekip ise Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden İstanbul Başakşehir. Süper Lig'de çıktığı son beş maçta altı golde pay sahibi olan Valentin Eysseric, bu tabela katkılarının sadece birini iç sahada kaydetti.

Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta ikişer gol atan Enner Valencia, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana üst üste üç karşılaşmada 2+ gol sevinci yaşayan üçüncü isim olmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2010/11'den bu yana hiçbir lig sezonunu ilk iki haftada puan kaybı yaşayarak açmadı. Süper Lig tarihinde sadece dört çalıştırıcı sarı-lacivertli ekibin başında görev yaptığı ilk iki karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı.

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KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat 21:45'te başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.