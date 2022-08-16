Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Arda Güler'e büyük övgü ve Cristiano Ronaldo yanıtı

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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6 golle geçerken deneyimli teknik adam Jorge Jesus karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Forvet oyuncularının harika bir performans ortaya koyduğunu söyleyen Jorge Jesus, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugünkü maçı kolaylaştırdılar. Bunun da anahtarı maça iyi başlamaktı. Maça çok iyi bir şekilde başladık; çok hızlı, tempolu ve sert. İlk 15 dakikada 1 gol bulduk ki 2 veya 3’ü de atabilirdik. Bugünkü hedefimiz kazanmaktı. Bunu elde ettik, güzel bir galibiyet aldık. Bugün rakibimiz Fenerbahçe forvetlerini durduramadı. Valencia, King gerçekten çok etkili ve hızlı oynadılar. Güzel bir galibiyet aldık." dedi.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK ÖVGÜ

Maçta iki gol birden atan Arda Güler hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Arda genç bir oyuncu, henüz 17 yaşında. Daha öğreneceği çok şey var, çok gelişecek. Henüz üst seviye futbolcu seviyesinde değil ama önü çok açık. Üst seviyelere erişebilecek bir yeteneği var. Bugünkü maçta da girdiği kısa süre içerisinde çok fazla şey göstermeye çalıştı. Arda oynadığı zaman kendi futbolunu göstermek istiyor, bazen bir şeyleri tek başına yapmaya çalışıyor aldığı kısa sürede. Bugün de 20 dakika oynadı ve o sürede kendini göstermek istedi. Ben de ona bunu ifade ettim, ‘Kendini gösterme baskısı altında oynama.’ dedim. ‘Çok yetenekli bir oyuncusun, kendi futbolunu oyna.’ dedim. Çok yetenekli bir oyuncu, bugün de 2 gol attı. Aslında maça iyi başlamamıştı, dediğim gibi kendini gösterme telaşıyla biraz fazla tek başına oynamaya çalıştı. Fakat sonra toparladı ve güzel bir performans sergiledi, 2 gol attı. Arda’nın geleceği hiç şüphe yok ki çok parlak. Sadece Fenerbahçe’de değil, Türk milli takımında da." ifadelerini kullandı.

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JORGE JESUS'UN BASIN TOPLANTISI

İyi bir galibiyet aldıklarını belirten Jesus, "Sonuca baktığımız zaman kolay bir galibiyet gibi gözüküyor ama maçı kolaylaştıran bizim performansımız oldu. Maça güçlü bir başlangıç yaptık. Rakip savunmaya çok fazla zorluk çıkardık. Rakibimizin kırmızı kart görmesi sonrasında maç daha da kolaylaştı. Güzel bir galibiyet oldu, oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.



JOAO PEDRO VE ALIOSKI’NİN DURUMU



Jesus, Kasımpaşa maçında kadroda yer almayan Joao Pedro ve Ezgjan Alioski’nin durumuyla ilgili olarak ise şunları söyledi:



"Pedro, geldiğinde bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlıktan iyileşiyor. Fiziksel olarak iyi duruma gelmesini bekliyoruz. Alioski, geleli 2 hafta oldu. Sezon öncesi hazırlık döneminde yoktu. Onun da oynayacağı zaman gelecektir. 3 günde bir maç yapıyoruz. Her maça aynı 11 ile çıkmıyoruz. Son Avrupa ligindeki ilk 11’e kıyasla çok fazla değişiklik yaptık. 3 günde 1 maç oynayan takımların bunu yapması gerek. Onun da zamanı gelecektir muhakkak."



"SAĞ BEK ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"



Jesus, sağ bek rotasyonuyla ilgili gelen bir soruya ise "Sağ bek almayı düşünmüyoruz. O pozisyonda Ferdi ve Burak var. O pozisyonda oyuncu ihtiyacı olduğumuzu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.



"BU SİSTEMDE KADROMDA 4-5 TANE SANTRFOR OLMASINI İSTERİM"



Jesus, santrfor transferi konusundaki son durumla ilgili olarak ise "Valencia ve King, maç maç üzerine koyarak devam ediyor. Fiziksel ve taktiksel anlamda daha iyi duruma geliyorlar. İkisi de hızlı oyuncu. Taraftarlar bazen gelişmelerin hızlı olmasını ister ama bu futbolda kolay değil. King aramıza geç katıldı. Bu takım sadece 2 aydır birlikte çalışıyor. Maç oynayınca oyuncular birbirini daha iyi tanıyor. Çift forvet sistemiyle oynuyoruz. Bu sistemde kadromda 4-5 tane santrfor olmasını isterim" ifadelerini kullandı.



"TAKIMLARIMIN BİRDEN FARKLI SİSTEMDE OYNAMAYA ALIŞMASINI İSTERİM"



Jesus, karşılaşmanın son 20 dakikasında farklı bir sistem denediklerini belirterek, "3-4-3 sistemine döndük. Tek sistem deneyen bir antrenör değilim. 2 aydır birlikte çalışıyoruz ve bu süreçte 4-4-2 çalıştık. Skorun rahatlığıyla farklı bir sistemi çalışabileceğimizi düşündüm. Takımlarımın birden farklı sistemde oynamasını alışmasını isterim. Farklı sistemleri çalışacak vaktimiz olmuyor. Antrenman yapacak vaktimiz bile olmuyor" şeklinde konuştu.



"RONALDO’NUN FENERBAHÇE’YE GELMEYECEĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"



Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile arkadaş olduğunu belirten Jesus, Portekizli oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmeyeceğini belirterek, "Evet Ronaldo ile arkadaşız. Onun farklı fikirleri var. O kendisini 5 büyük ligin dışında bir ligde oynamayacaktır. Nereye gidecek bilmiyorum ama Fenerbahçe’ye gelmeyeceğini söyleyebilirim. Bu benim istemediğim için değil, kendisi istememesinden dolayı" dedi.