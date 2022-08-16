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Fenerbahçe'de Arda Güler attı, rakip takım alkışladı

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Süper Lig
Fenerbahçede Arda Güler attı, rakip takım alkışladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 00:09

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Arda Güler iki gol birden attı.

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Lige Ümraniyaspor beraberliğiyle başlayan sarı lacivertliler, Kasımpaşa deplasmanında 6 gollü galibiyet alırken oyuna sonradan dahil olan Arda Güler iki gol katkısı yaptı. 

Müsabakanın 69. dakikasında oyuna giren Arda, 86 ve 90+2. dakikalarda attığı güzel gollerle maçın sonucunu belirledi. 

Arda'nın kaydettiği golleri Kasımpaşalı taraftarlar da alkışlarken karşılaşmanın sonunda sarı lacivertli taraftarlar genç oyuncuyu tribüne çağırdı.

Tribüne giderek taraftarı selamlayan Arda Güler oyunuyla büyük alkış aldı.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Süper Lig

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