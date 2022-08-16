Son Dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler şov yaptı! Herkes onu konuşuyor... "Dünya yıldızlarıyla oynadım ama..."

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Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini gol yağmuruna tuttu. Sarı-lacivertlilerin 6-0'lık skorla kazandığı karşılaşmaya genç yıldız Arda Güler, attığı 2 golle maça damga vurdu.

TRT Spor'da konuşan Nihat Kahveci, Arda Güler'in Kasımpaşa maçında sergilediği performansı değerlendirdi, genç futbolcudan övgüyle bahsetti.

Fenerbahçe'nin 90 dakikadan çok kazanç sağladığını ifade eden Nihat Kahveci, "Dünyanın çok büyük yıldızlarıyla oynadım Ronaldo'dan Zidane'a kadar hiçbirisiyle fotoğraf çektirmem ama Arda'ya karşı inanılmaz bir sevgim var." dedi.

Arda Güler'in gol attığında diğer takım taraftarlarının da mutlu olduğunu ifade eden Nihat Kahveci, "Arda'ya nasihat veren çok olacaktır. Arda olmuş, bırakın çocuğu. Oynadığı her dakikanın kıymetini biliyor." ifadelerini kullandı.

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ARDA GÜLER PARLIYOR

Arda Güler, Opta’nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08’den bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu.

KASIMPAŞA TARAFTARI ALKIŞLADI

Müsabakanın 69. dakikasında oyuna giren Arda, 86 ve 90+2. dakikalarda attığı güzel gollerle maçın sonucunu belirledi. Arda'nın kaydettiği golleri Kasımpaşalı taraftarlar da alkışlarken karşılaşmanın sonunda sarı lacivertli taraftarlar genç oyuncuyu tribüne çağırdı. Tribüne giderek taraftarı selamlayan Arda Güler oyunuyla büyük alkış aldı.

JORGE JESUS ARDA GÜLER İÇİN NE DEDİ?

Maçta iki gol birden atan Arda Güler hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Arda genç bir oyuncu, henüz 17 yaşında. Daha öğreneceği çok şey var, çok gelişecek. Henüz üst seviye futbolcu seviyesinde değil ama önü çok açık. Üst seviyelere erişebilecek bir yeteneği var. Bugünkü maçta da girdiği kısa süre içerisinde çok fazla şey göstermeye çalıştı. Arda oynadığı zaman kendi futbolunu göstermek istiyor, bazen bir şeyleri tek başına yapmaya çalışıyor aldığı kısa sürede. Bugün de 20 dakika oynadı ve o sürede kendini göstermek istedi. Ben de ona bunu ifade ettim, ‘Kendini gösterme baskısı altında oynama.’ dedim. ‘Çok yetenekli bir oyuncusun, kendi futbolunu oyna.’ dedim. Çok yetenekli bir oyuncu, bugün de 2 gol attı. Aslında maça iyi başlamamıştı, dediğim gibi kendini gösterme telaşıyla biraz fazla tek başına oynamaya çalıştı. Fakat sonra toparladı ve güzel bir performans sergiledi, 2 gol attı. Arda’nın geleceği hiç şüphe yok ki çok parlak. Sadece Fenerbahçe’de değil, Türk milli takımında da." ifadelerini kullandı.

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GÜNTEKİN ONAY: ARDA'YI İZLEMEK AYRI BİR ZEVK