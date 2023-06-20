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Son dakika: Fenerbahçe'de en kritik hafta! Teknik direktör, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu belirsizlikleri son bulacak

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Futbol
Son dakika: Fenerbahçede en kritik hafta Teknik direktör, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu belirsizlikleri son bulacak
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

Sarı lacivertlilerin önünde acilen cevap bekleyen önemli sorular bulunuyor. Hafta sonu yapılan genel kurulda ‘Yerli ve camiadan biri’ olacağı belirtilen yeni teknik direktör bu hafta açıklanacak. Avrupa’dan çok sayıda kulübün transfer etmek istediği genç yetenekler Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu’nun durumları da birkaç gün içinde kendileri ve aileleri ile yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

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Beklendiği üzere yüksek tansiyonda geçen Yıllık Olağan Mali Genel Kurul’u geride bırakan Fenerbahçe yönetimi, artık tüm dikkatini iç ve dış transfere çevirdi. Başkan Ali Koç ve kurmaylarının bu hafta içinde vereceği kararlar, futbol takımının 2023-24 sezonuna yön verecek.

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1- TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Jorge Jesus’un görevden ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna yerli bir ismi getireceğini açıklayan Koç’un önünde 5 alternatif bulunuyor. İsmail Kartal en güçlü aday olarak öne çıkarken, eski futbolculardan Volkan Demirel, Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman da listede yer alıyor. Başkan Koç’un ilk olarak teknik direktöre karar vermesi bekleniyor.

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2- ARDA GÜLER AYRILACAK MI?

Avrupa’dan çok sayıda kulübün istediği Arda Güler’in annesi Serap Güler’in geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı “Her seçim bir vazgeçiştir” paylaşımı, genç yıldızın, sözleşmesinde yer alan ‘17.5 milyon Euro’ya serbest kalır maddesini yürürlüğe koymaya karar verdiği şeklinde yorumlandı. Arda, milli takım dönüşü yönetimle yapacağı görüşme sonrası kararını açıklayacak.

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3- FERDİ KADIOĞLU SATILACAK MI?

Süper Lig’de sezonun en başarılı futbolcuları arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu’nun takımda kalıp kalmayacağı konusu birkaç gün içinde netleşecek. Napoli ve Borussia Dortmund’un ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncunun piyasa 17 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe ise bu hafta babasıyla görüşeceği genç oyuncunun satışından en az 20 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

4- GİDENLERİN YERİ DOLACAK MI?

Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılmaları halinde Fenerbahçe’nin onlarca milyon Euro gelir elde edeceği muhakkak. Ancak bu noktada başka bir sorun ortaya çıkıyor: İki oyuncunun yerine en az 2 Türk transfer edilmesi gerekiyor. Süper Lig’de, Fenerbahçe’de oynayacak seviyede çok az sayıda yerli oyuncu olması, sarı lacivertli yönetimi en çok zorlayan sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Futbol

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