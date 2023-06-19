Son dakika: İtalyan gazeteci duyurdu: Edin Dzeko, Fenerbahçe'de!

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Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.

İLK TRANSFER RYAN KENT

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları doğrultusunda ilk transferini, Rangers ile sözleşmesi sona eren İngiliz sol kanat Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna katarak yapmıştı.

HOCA YERLİ OLACAK

Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından gözler Ali Koç yönetiminin teknik direktör kararına çevrilmişti. Gergin geçen mali genel kurulda konuşan Ali Koç, yeni teknik direktörün camiayı bilen Türk bir isim olacağını söyledi. Bu konuda da kısa süre içerisinde yeni gelişmeler olabilir.

EDIN DZEKO ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

Fenerbahçe'nin golcü transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Dzeko'un menajeri Alessandro Lucci dün detayları görüşmek üzere İstanbul'a gelmişti. Taraflar, büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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İtalya'da yayın yapan Sport Mediaset'in muhabiri Marco Barzaghi, bugün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla Dzeko'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

4.5-5 MİLYON EURO ARASI YILLIK MAAŞ

Inter'in 3.5 milyon eurodan 1 yıllık yeni sözleşme teklifini reddeden 37 yaşındaki Edin Dzeko'ya Fenerbahçe'nin yıllık 4.5-5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtiliyor.

BOSNA HERSEK - LÜKSEMBURG MAÇINDAN SONRA AÇIKLANABİLİR

Edin Dzeko, şu anda Bosna Hersek Milli Takımı'nın kampında yer alıyor. Dzeko ve arkadaşları, yarın akşam Lüksemburg'u konuk edecek. 37'lik golcünün Fenerbahçe'ye transferi, bu maçın ardından son detaylarla ilgili yapılacak görüşmelerin ardından resmiyete kavuşacak.