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A Milli Takım'da Arda Güler geleceğine ilişkin soruyu yanıtladı

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#Arda Güler#A Milli Takım#Fenerbahçe
A Milli Takımda Arda Güler geleceğine ilişkin soruyu yanıtladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 00:43

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler'i 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da oyuncular Merih Demiral, Arda Güler, Umut Nayir, Hakan Çalhanoğlu ve Mert Günok karşılaşmayı değerlendirdi.

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Milli futbolcular Merih Demiral, Arda Güler, Umut Nayir, Hakan Çalhanoğlu ve Mert Günok, Galler galibiyetini değerlendirdi.

Galler galibiyetinin önemine dikkat çeken Mert Günok, "Rakibin 10 kişi kalması belki işimize geldi. Böyle maçlar tehlikeli maçlar. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için iyi bir adım atmak istiyorduk ve kazandık. Arkadaşlarımızla maçın önemini konuşmuştuk. Yolu yarıladık diyebiliriz ancak maçlar oynanılmadan kazanılmıyor." dedi.

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"MUHTEŞEM BİR GOLDÜ"

Muhteşem bir atmosferde oynadıklarına dikkat çeken Merih Demiral, "Böyle bir gol en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum. Muhteşem bir goldü. Çok mutluyuz. Samsun halkına teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosfer vardı. Çok güzel bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda gereken oyunu ortaya koyduk." şeklinde konuştu.

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"GOLÜ ATINCA TELAFİ ETTİM"

İptal edilen ilk golünü, attığı ikinci golle telafi ettiğini söyleyen Umut Nayir, "Burada Milli forma altında görev verilen herkesin amacı ortak. Çok mutluyuz, görevimizi yapabilmenin gururunu yaşıyoruz. 2-3 dakika önce attım ama iptal oldu. İptal olacağını biliyordum. Golü atınca telafi ettim. Barış çok iyi ortaladı, kaleci kurtaracak diye korktum ama gol oldu." dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK"

Arda Güler'in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "Arda'nın maşallah var, kalitesi ortada. Geleceğin 10 numarası. Arda ağabeyler, Emre ağabeyler zamanında, "Bana takımın kaptanı olacaksın" demişlerdi. Bir gün biz de bırakacağız, takım Arda'ya emanet olacak. Çok büyük bir yetenek. Allah'ım onu nazarlardan korusun." ifadelerini kullandı.

"İLK GOLÜMÜ ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Attığı harika gol nedeniyle mutlu olduğunu belirten Arda Güler, "Öncelikle çok mutluyum galibiyet için. Milli Takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu." diye konuştu.

GELECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Geleceğine ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Arda Güler, "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" dedi.

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#Arda Güler#A Milli Takım#Fenerbahçe

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