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Türkiye - Galler maçında Ferdi Kadıoğlu sakatlandı

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#A Milli Takım#Ferdi Kadıoğlu#Galler
Türkiye - Galler maçında Ferdi Kadıoğlu sakatlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 23:26

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye'nin Galler'i ağırladığı karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu sakatlandı.

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Milliler, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk etti.

Karşılaşmayı sol bekte başlayan Ferdi Kadıoğlu, iyi bir oyun ortaya koyduğu mücadelenin ikinci yarısında sağ beke geçti.

Sağ kanatta da etkili bir oyun ortaya koyan Ferdi, takımımıza bir de penaltı kazandırırken sakatlık yaşadı.

Penaltı kazanılan pozisyon sonrası kendini yere bırakan Ferdi, sedye istedi.

Milli futbol oyuna devam edemezken yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu.

 

 

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#A Milli Takım#Ferdi Kadıoğlu#Galler

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