Türkiye - Galler maçında Ferdi Kadıoğlu sakatlandı

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Milliler, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk etti.

Karşılaşmayı sol bekte başlayan Ferdi Kadıoğlu, iyi bir oyun ortaya koyduğu mücadelenin ikinci yarısında sağ beke geçti.

Sağ kanatta da etkili bir oyun ortaya koyan Ferdi, takımımıza bir de penaltı kazandırırken sakatlık yaşadı.

Penaltı kazanılan pozisyon sonrası kendini yere bırakan Ferdi, sedye istedi.

Milli futbol oyuna devam edemezken yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu.