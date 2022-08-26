Son Dakika: Fenerbahçe - Austria Wien maçının 'gizli' kahramanı! Taraftar mest oldu, topla her buluştuğunda...

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Avusturya ekibi Austria Wien'i 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve gruplara kalmayı başardı.

Sarı-lacivertli takımın gollerini 12. dakikada İsmail Yüksek, 44 ve 70. dakikalarda İrfan Can Kahveci ve 79. dakikada Mert Hakan Yandaş attı. Austria Wien'in tek sayısını 45+1'de Martins kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe adını UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına yazdırdı. Temsilcimizin rakipleri bugün yapılacak kura çekiminde belli olacak. Sarı lacivertli takım, kura çekimin 3. torbadan katılacak.

JORGE JESUS'TAN TAM 7 DEĞİŞİKLİK

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre 11'de 7 değişiklik yaptı. 68 yaşındaki teknik adam Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Mauricio Lemos, Luan Peres ve Serdar Dursun'a bu maçta da görev verdi.

Adana ekibi karşısında 11'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran Jesus, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci'yi 11'de değerlendirdi.

TEK EKSİK JOSHUA KING

Fenerbahçe, Austria Wien mücadelesine tek eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde, Austria Wien deplasmanında oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında ise riske edilmeyen 30 yaşındaki Joshua King, kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN HÜCUM HATTI TARİH YAZIYOR

Austria Wien'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 2007/08'den (3-1 vs CSKA Moskova & 3-2 vs Sevilla) bu yana ilk kez üst üste iki iç saha maçını 3+ gol atarak kazandı.

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İRFAN CAN SAKATLIKTAN GOLLE DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ikinci maçında Austria Wien'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ön plana çıkan isim oldu. Sakatlığı sonrasında formasına kavuşan milli futbolcu müsabakanın 12. dakikasında İsmail Yüksek'in attığı golde asist yaparken, 44 ve 70. dakikalarda attığı gollerle de takımının aldığı galibiyette önemli bir rol oynadı. 77. dakikada yerini genç yıldız Arda Güler'e bırakan Kahveci'yi sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla saha kenarına uğurladı.

AVRUPA'YA İRFAN CAN DAMGASI

Avrupa kupaları kariyerinde ilk golünü attığı Ekim 2019'dan bu yana Türk takımları adına en fazla gol sevinci yaşayan Türk oyuncu İrfan Can Kahveci.

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MERT HAKAN YANDAŞ GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş, bu sezon süre aldığı ilk Avrupa maçında gol atma başarısı gösterdi. Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezonki ilk resmi maçına Adana Demirspor karşısında çıkan deneyimli oyuncu, 30 dakika sahada kalmıştı.

Austira Wien mücadelesinin 77. dakikasında oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş, sahaya girdikten yalnızca 2 dakika sonra rakip fileleri sarstı.

LUAN PERES MEST ETTİ

Austria Wien karşısında 3'lü savunmanın solunda görev yapan Luan Peres, maçın en başarılı isimlerinden oldu. Yaptığı kritik müdahalelerle dikkat çeken başarılı oyuncu, hücuma da sık sık katkı verdi.

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İrfan Can'ın attığı ilk golde ise ceza sahasında topa dokunan Luan Peres, hanesine bir de asist yazdırmayı başardı. 28 yaşındaki savunmacı sahadayken topu her ayağına aldığında alkışlanması geceye damga vurdu. 28 yaşındaki savunmacı, 80. dakikada yerini alkışlarla Szalai'ye bıraktı.

Luan Peres, Fenerbahçe kariyerinin ilk maçlarındaki performansı sebebiyle sert eleştirilerin hedefi olmuştu.

UĞUR MELEKE: PERŞEMBE GECESİ FUTBOL ÜLKESİNDE BİR ÇARŞAMBA GECESİ HOCASI

Gelecek sezon lig şampiyonumuzun 4 ön eleme oynayacağı düşünülürse, Şampiyonlar Ligi müziğini artık bir süre sadece televizyondan dinleyebileceğiz. Avrupa ülkeler sıralamasında 30 yıl sonra ilk defa ilk 20’nin dışına çıktık, 4 takıma düştük, tüm temsilcilerimiz en az üç ön eleme oynayacak ve şu çıplak gerçeği kabullenmek zorundayız: Bir bundan böyle bir ön elemeler futbolu ülkesiyiz. Biz artık bir perşembe gecesi futbolu ülkesiyiz.

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TESPİTLERİ DÖRT DÖRTLÜK

Bu perşembe gecesi futbolu ülkesinde çarşamba gecesi futboluna alışık bir hoca çalışıyor şu sıralar. Jesus’un saha içi performansını sürekli konuşuyoruz, ama bugün Portekizli’nin saha dışı performansına da değinmek lazım bence. Austria Wien maçı öncesi yaptığı tespitler dört dörtlük: “Sadece küçük takımlar haftada bir maç yapıyorlar”... Oysa biz uzun yıllardır bu ülkede Avrupa kupaları yarışı yapan her teknik adamın “haftada 3 maç oynuyoruz” lakırdısına maruz kalıyorduk! Yine “Avrupa Ligi grup kurasında dördüncü değil birinci torbada olmalıyız” açıklaması da harika Jesus’un. Umarım ligdeki tüm genç teknik adamlar Jesus’un işaret ettiği o vizyonu benimser ve uygularlar sahada.

3'LÜ SAVUNMAYLA 3 GALİBİYET

Jorge Jesus’un saha içi performansına gelince... İlk altı resmi maçta dörtlü defans oynayan Fenerbahçe, son 3 müsabakada üçlü savunmayla üç galibiyet aldı. Farklı oyuncular ve farklı formasyonlarla oynama melekesi gelişiyor her gün. Adana Demir maçında 14’te Ferdi-Arao, 23’te Lincoln-Szalai’nin yaptığı güzel duran top organizasyonlarına dün yenileri eklendi. Özellikle 9’daki Alioski-Gustavo çalışılmış korneri etkileyiciydi.

GECENİN YILDIZI PERES'Tİ

Fenerbahçe tribünleri dün Peres’e hoşgeldin dediler adeta. Gecenin yıldızı Luan Peres’di. Crespo o kadar mobil oynadı ki, sahada iki Crespo varmış gibiydi zaman zaman! İrfan Can çok iştahlı döndü. Alioski hazır geldiğini 10 günde kanıtladı. Üç stoper Lemos-Gustavo-Peres’in toplam 4 gol pozisyonuna girmeleri de gecenin dikkat çekici bir başka notu.