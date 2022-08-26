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Son Dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş şov yaptı! Avrupa'ya damga vurdu...

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#Fenerbahçe#İrfan Can#Avrupa Ligi
Son Dakika: Fenerbahçede İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş şov yaptı Avrupaya damga vurdu...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 07:00

Fenerbahçe'nin Austria Wien'i 4-1 mağlup ettiği maçta İrfan Can Kahveci'nin performansı dikkat çekti. Öte yandan Mert Hakan Yandaş ise bu sezon bir ilki yaşadı!

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynadığı rövanşta sakatlanan İrfan Can 6 maçlık aranın ardından Austria Wien karşısında 11’de sahaya çıktı.

Viyana’daki ilk maç ile ligdeki Adana Demir maçlarında kadroda olmasına karşın süre alamayan yıldız futbolcu kadroya golle döndü.

44. dakika Rossi’nin kullandığı kornerde Luan Peres’in topukla çevirdiği topu ağlara gönderen İrfan Can bu sezonki ilk golünü attı. Henüz 4. dakikada da ceza sahası dışından şık bir vuruşla fileleri sarsan ancak ofsayt nedeniyle golü geçerli sayılmayan İrfan Can 70’te ise aşırtma bir golle dublesini yaptı.

77. dakikada yerini genç yıldız Arda Güler'e bırakan Kahveci'yi sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla saha kenarına uğurladı.

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AVRUPA'YA İRFAN CAN DAMGASI

Avrupa kupaları kariyerinde ilk golünü attığı Ekim 2019'dan bu yana Türk takımları adına en fazla gol sevinci yaşayan Türk oyuncu İrfan Can Kahveci.

MERT HAKAN YANDAŞ GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş, bu sezon süre aldığı ilk Avrupa maçında gol atma başarısı gösterdi. Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezonki ilk resmi maçına Adana Demirspor karşısında çıkan deneyimli oyuncu, 30 dakika sahada kalmıştı.

Austira Wien mücadelesinin 77. dakikasında oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş, sahaya girdikten yalnızca 2 dakika sonra rakip fileleri sarstı.

SZALAI 8 MAÇ SONRA YEDEK

Jorge Jesus, Attila Szalai’yi bu sezon ilk kez kulübeye çekti. Portekizli teknik adam düne kadar oynanan 8 maçın tamamında Macar stopere şans verirken dün savunma hattını Lemos, Gustavo ve Peres’ten oluşturdu. Adana Demir maçına göre kadroda 7 değişiklik yapılırken Szalai’nin yanı sıra Ferdi, Emre, Zajc, Arao, Lincoln ve Valencia yedek soyundu; Samuel, Gustavo, Crespo, İsmail, Rossi, Alioski ve İrfan Can ilk 11’de oynadı.

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