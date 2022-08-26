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Son Dakika: Fenerbahçe'nin kasasına girecek para belli oldu!

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#Fenerbahçe#UEFA#Para
Son Dakika: Fenerbahçenin kasasına girecek para belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 08:46

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i iki maçta da mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Kanarya, ilk maçı 2-0 ve ikinci maçı da 4-1 kazanarak turu rahat geçti. Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gitmesi sonucu kasasına girecek para da belli oldu.

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Viyana'da aldığı 2-0'lık galibiyete rağmen Austria Wien karşısında baskılı ve etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe , ilk yarıda İsmail Yüksek ile perdeyi açtı.

Genç yıldıza asisti yapan İrfan Can iki golle de Kadıköy'de geceyi daha da keyifli hale getirdi. İkinci yarının ortalarında oyuna giren Mert Hakan Yandaş ise skoru ilan etti. Rakibin tek golü bir dakikalık dalgınlıkta Martins'ten geldi.

3.6 MİLYON EURO HOŞ GELDİN PARASI

Sabah'ın haberine göre; UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin alacağı para da belli oldu. Sarı-lacivertli takım, 'ayakbastı' parası olarak 3.6 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

GRUPLAR SAAT 14:00'TE BELLİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak. Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.

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