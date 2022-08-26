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Son Dakika: Fenerbahçe'de Attila Szalai gelişmesi! 17+2 milyon Euro...

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#Fenerbahçe#Transfer#Zenit
Son Dakika: Fenerbahçede Attila Szalai gelişmesi 17+2 milyon Euro...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 08:53

Austria Wien maçına saatler kala çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe’nin Zenit'in Macar savunmacı için yaptığı 17+2 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği ve bu nedenle Attila Szalai'nin son anda 11'den çıkıp kulübeye geçtiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe 'de transfer hareketliliği sürüyor. Savunmada Kim Min Jae'in Napoli'ye transferi sonrası Attila Szalai'de flaş gelişme.

Sezon başından bu yana İlk 11'de sahaya çıkan ve takımın iyilerinden Szalai, dün ilk 11'de değil kulübede kaldı. Bu durum kafaları karıştırdı. Sarı-Lacivertliler'in başarılı defansı Attila Szalai’ye talipler çoğaldı. Macar futbolcuyla birçok kulüp ilgileniyordu. Fenerbahçe 15 milyon Euro bonservis bedelinin altında futbolcuyu vermeyi düşünmüyordu.

Fanatik'te yer alan haberde; son olarak Rus Zenit Kulübü bu bonservis bedeline çıkabileceğini belirtti. Zenit'in 17+2 milyon Euro verdiği ve bu transferin bittiği iddia edildi.

Önümüzdeki günlerde bu transferi netleşmesi bekleniyor. Szalai’ye talip olan Almanya ve İtalya kulüpleri de vardı. Ayrıca Szalai, 80. dakikada Luan Peres'in yerine oyuna dahil oldu.

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