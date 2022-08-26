Son Dakika: Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi'nde 'torba' müjdesi! Muhtemel rakipler belli oldu, kura çekimi, Trabzonspor...

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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Trabzonspor'un gruplarda ülkemizi temsil etmesi kesinleşti.

Sarı-lacivertliler, Austria Wien'i eleyerek adını gruplara yazdırırken bordo-mavililer ise Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

SİVASSPOR GERİ DÖNEMEDİ

Play-off turundaki diğer temsilcimiz Sivasspor ise, ilk maçta 3-1 kaybettiği Malmö karşısında geri dönemedi ve rotayı Avrupa Konferans Ligi'ne kırmak zorunda kaldı.

FENERBAHÇE'YE TORBA MÜJDESİ

UEFA'da 14 bin 500 puana sahip olan Fenerbahçe, play-off turları öncesinde 4. torbada yer alıyordu. Ancak daha yüksek puana sahip olan Gent'in Omonia Nicosia'ya elenmesiyle birlikte 3. torbaya yükseldi.

TRABZONSPOR 4. TORBADA

Trabzonspor ise sahip olduğu 5 bin 500 puanla kura çekimine 4. torbadan girecek.

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İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALARI BELLİ OLAN TAKIMLAR

1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.

Trabzonspor ise 1, 2 ve 3. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak.