Son Dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Kaan Ayhan çalımı - Transfer haberleri

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş ile Galatasaray kulüpleri transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük payları olan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal’ı kaptırmamayı başaran siyah beyazlı yönetim, ezeli rakiplerinin 2 yıldır istediği Kaan Ayhan’ın transferinde de önemli aşama kaydetti. Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şubesi Sorumlusu Emre Kocadağ’ın ilk olarak 3 ay önce temas kurduğu ve daha sonra birkaç defa görüşme yaptığı milli futbolcudan dün olumlu yanıt geldiği belirtildi.

Sassuolo 2.5 milyon Euro’ya almıştı

Futbol kariyerine Türkiye’de devam etmek isteyen Kaan, kulübü Sassuolo’nun yöneticileriyle görüşerek ayrılmak istediğini bildirdi. Buna karşın İtalyan yöneticiler, geçen yıl 2.5 milyon Euro’ya satın aldıkları 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için çok yüksek bir bonservis bedeli talep etti. Emre Kocadağ bunun üzerine Sassuolo’ya ‘satın alma opsiyonlu kiralama’ teklifinde bulundu. Öneriye sıcak bakan İtalyan kulübünün 1-2 gün içinde cevap vermesi bekleniyor.

Alternatif isim Nicolas N’Koulou

Emre Kocadağ, TFF’nin yabancı oyuncu sayısında değişiklik yapması nedeniyle transferde Türk futbolculara ağırlık verdiklerini belirterek, “Teknik direktörümüz Sergen Yalçın, Kaan’ın alınmasını çok istedi, biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Sassuolo’nun vereceği kararı bekleyen Beşiktaş Yönetimi’nin cevabın olumsuz olması durumunda Torino ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu defans oyuncusu Nicolas N’Koulou ile temasa geçeceği belirtildi.

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