Son Dakika: Roma'da Jose Mourinho, Ozan Kabak'ı gözüne kestirdi! Trabzonspor'a rakip olabilir...

Spor Arena Dış Haber - Geçen sezonu Premier Lig devi Liverpool'da kiralık olarak tamamlayan ancak Klopp'un satın alma opsiyonunu kullanmadığı Ozan, Schalke 04'e geri dönerken Alman ekibinden transfer görüşmeleri için izin çıkmıştı.

Geçen sezonu Bundesliga'da kötü bir şekilde tamamlayarak küme düşen Schalke, takımdan ayrılması için izin verdiği 21 yaşındaki savunmacı için 15 milyon avro istediği öne sürülürken transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Serie A devi Roma'nın, milli futbolcu için devreye girdiği belirtildi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Roma, İngiliz savunmacısı Chris Smalling'in sakatlığının ardından bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı.

TRABZONSPOR'A RAKİP OLABİLİR

Temsilcimiz Trabzonspor ile UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda rakip olan İtalyan ekibinin, Smalling'in sakatlığı sonrası Ozan'ı ciddi bir şekilde takibe aldığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Ozan Kabak'ın geçtiğimiz yıllarda Milan'ın da transfer listesinde olduğu kaydedildi.

LEICESTER CITY İDDİASI

Alman basınından Fussballtransfers.com; geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde, Premier Lig ekibinin, 21 yaşındaki başarılı stoper için harekete geçtiğini belirtmişti.

Leicester'ın Ozan'ın transferi karşılığında Schalke'ye 9,5 milyon Euro önerdiği, 25 milyon bonservis bedeli bulunan Ozan Kabak için beklentilerin altında olan bu teklif için Alman kulübünün henüz yanıt vermediği kaydedilmişti.

İSPANYOLLAR DA DEVREDE

La Liga ekibi Sevilla'nın milli futbolcu Ozan Kabak için Schalke 04'e 10 milyon Euro bonservis teklif ettiği ancak Alman kulübünün Ozan için 15 milyon Euro istediği iddia edilmişti.

TRANSFERE İZİN ÇIKMIŞTI

Önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Schalke, Ozan Kabak'a geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin vermişti.

Schalke 04 ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Ozan Kabak, geçtiğimiz sezon Liverpool ile 13 maça çıktı.

Hemen Misli.com'a üye ol, 100 TL oyna 100 TL kazan!