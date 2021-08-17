Son Dakika: Galatasaray'da Marcao, PFDK'ya sevk edildi! Kaç maç ceza alacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "12- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA’nın 16.08.2021 tarihinde oynanan GTZ GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Kırmızı kart sonrası disipline sevk edilen Marcao'nun alacağı ceza merak konusu oldu.

44. maddeye göre Marcao, 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

44. MADDENİN İÇERİĞİ ŞÖYLE:

Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı.

Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü.

Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.