Son Dakika: Giresun'da ortalık karıştı! Galatasaray'da Marcao Kerem'e kafa atıp oyun dışı kaldı, Fatih Terim...

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Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede, futbol sahalarında ender görülecek bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında topun taca çıktığı esnada Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Topun oyun dışında olduğu sırada iki oyuncu tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Marcao, bir anda savunma bölgesinden çıkarak rakip yarı alana, Kerem'in yanına geldi.

ÖNCE KAFA, SONRA YUMRUK ATTI

Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı.

Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü.

Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı. Marcao kararın ardından direkt soyunma odasına yöneldi.

TERİM ÇOK SİNİRLENDİ

Kırmızı kart kararına Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çok sert tepki gösterirken, maçın hakemi Erkan Özdamar ve dördüncü hakeme isyanını dile getirdi.

Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan alacağını ancak uzun süre değişiklik için bekledikten sonra olayların yaşanması sonrası hakeme tepkisini gösterdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu esnada kendisini sakinleştirmek isteyen yardımcısı Necati Ateş'e de tepki gösterdi ve yanından uzaklaşmasını söyledi.

İşte Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan kavga anı pic.twitter.com/uWFoXwq0cj — Spor Arena (@sporarena) August 16, 2021

KEREM'E TESELLİ

Olayların ardından Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Babel'i oyuna aldı. Milli futbolcu soyunma odasına gitmek isterken, Terim buna izin vermedi ve genç oyuncuyu teselli ederek yedek kulübesine yönlendirdi.

Giresunspor taraftarı da, oyundan alındığı esnada Kerem Aktürkoğlu'nu alkışladı.

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