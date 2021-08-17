Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, sosyal medya hesabından özür diledi

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kerem ve Galatasaray camiasından özür dileyen Marcao, "Haklı olduğumu düşündüğüm bir konuda o anki öfkeme yenik düştüm. Kerem'in anne ve babasından, onların elini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum." dedi.

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NE OLMUŞTU?

Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı.

Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü.

Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.