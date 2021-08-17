MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Cristiano Ronaldo ayrılık iddialarına son noktayı koydu!
GeriFutbol Son Dakika: Cristiano Ronaldo ayrılık iddialarına son noktayı koydu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 17.08.2021 - 22:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Cristiano Ronaldo ayrılık iddialarına son noktayı koydu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adı eski kulübü Real Madrid ve Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile transfer dedikodularına karışan Ronaldo, çıkan haberlere yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

İtalya Serie A devi Juventus'un 36 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, hakkında çıkan transfer iddalarını yalanladı.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Torino ekibine odaklandığını kaydeden Ronaldo, "Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar, adı geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlıktır. Benim Real Madrid'deki hikayem yazıldı, kayıt altına alındı. Sözler, istatistikler, kupalar, madalyalar, rekorlar ve manşetler hepsi Bernabeu Stadı'nda ve Real Madrid taraftarlarının aklında. Biliyorum ki gerçek Real Madrid taraftarları beni kalbinde yaşatmaya devam edecek, onlar da benim kalbimde.  İnsanların benim adımdan faydalanmasına izin veremem. Kariyerime ve işime odaklanmış durumdayım, karşılaşacağım her türlü zorlukla mücadele etmeye hazırım. Gerisi? Gerisi sadece laf." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Cristiano Ronaldo ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Hemen Misli.com'a üye ol, 100 TL oyna 100 TL kazan!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi