Son Dakika: Cristiano Ronaldo ayrılık iddialarına son noktayı koydu!

İtalya Serie A devi Juventus'un 36 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, hakkında çıkan transfer iddalarını yalanladı.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Torino ekibine odaklandığını kaydeden Ronaldo, "Geleceğimle ilgili medyada çıkan söylentiler bir insan ve futbolcu olarak bana olduğu kadar, adı geçen kulüplerin oyuncularına ve teknik ekibine de saygısızlıktır. Benim Real Madrid'deki hikayem yazıldı, kayıt altına alındı. Sözler, istatistikler, kupalar, madalyalar, rekorlar ve manşetler hepsi Bernabeu Stadı'nda ve Real Madrid taraftarlarının aklında. Biliyorum ki gerçek Real Madrid taraftarları beni kalbinde yaşatmaya devam edecek, onlar da benim kalbimde. İnsanların benim adımdan faydalanmasına izin veremem. Kariyerime ve işime odaklanmış durumdayım, karşılaşacağım her türlü zorlukla mücadele etmeye hazırım. Gerisi? Gerisi sadece laf." ifadelerine yer verdi.

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