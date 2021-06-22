Son dakika Beşiktaş haberi... Sergen Yalçın konusunda flaş gelişme! Bu akşam bir kez daha... Heyecanlandıran paylaşım...

Sözleşme görüşmelerinin uzaması ve isteklerinin yerine getirilmemesi gerekçesiyle Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamayan Sergen Yalçın'la ilgili siyah-beyazlı kulüpte yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün Sergen Yalçın'la ilgili sorulan bir soruyu yanıtsız bırakarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu gelişmeler sonrası başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın, bu akşam bir kez daha görüşecek.

TRT Spor'daki habere göre başarılı teknik adamın durumu, yapılan görüşme sonrasında netleşecek. Taraflar arasında henüz olumlu ya da olumsuz net bir sonuca varılmadığı ve yapılan görüşmenin ardından durumun resmiyete kavuşacağı belirtildi.

ZAFER ALGÖZ'DEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan Beşiktaşlı kimliğiyle ve Sergen Yalçın'a yakınlığıyla tanınan sanatçı Zafer Algöz, kişisel sosyal medya hesabından siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Zafer Algöz'ün "Hayırlı gelişmeler var" yazarak yaptığı paylaşım, Beşiktaş taraftarından büyük ilgi gördü. Söz konusu paylaşım binlerce etkileşim aldı.

TARAFTAR EVİNİN ÖNÜNE GİTTİ

Yönetim ile anlaşmazlık yaşayan başarılı teknik adamı aldığı karardan döndürmek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, bugün Sergen Yalçın'ın evinin önüne gitmişti.

48 yaşındaki teknik adamın göreve devam etmesini isteyen taraftarlar, evinin önüne giderek Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapmışlardı.

Beşiktaş taraftarı ayrıca, başkan Çebi ve kurmaylarını da protesto ederek alınan karardan vazgeçmesini istemişlerdi.

ÇARŞI: BURASI BEŞİKTAŞ! HERKES KENDİNE GELSİN!

Beşiktaş taraftar grubu çArşı, teknik direktör Sergen Yalçın ile siyah beyazlı yönetim arasında süren pazarlıklar doğrultusunda ayrılık noktasına gelinmesine dair açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Burası BEŞİKTAŞ herkes kendine gelsin! Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın. Bizim için aslolan Beşiktaş’tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır. Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş’ımızın kapısıdır." ifadeleri kullanıldı.

NELER OLMUŞTU?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, gelecek sezon için siyah beyazlı kulüpte çalışmama kararı aldı. Başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi. Yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasındaki fark bir hayli azalmış olmasına rağmen imza atmamasının da bundan kaynaklandığı ifade edildi.

SERGEN YALÇIN YAKIN ÇEVRESİNE NELER DEMİŞTİ?

"Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum."

İŞTE ÇEBİ İLE YALÇIN ARASINDAKİ DİYALOGLAR

- Ahmet Nur Çebi: Kulübümüzün içinde bulunduğu durum ortada. Harcama limitimiz az. Bu nedenle yıllık 12 milyon TL öneriyoruz. Sen ne istersin?

- Sergen Yalçın: Başkanım, ben para konuşmam. Hakkım olan parayı istiyorum.

- Ahmet Nur Çebi: Senin kafandan geçen rakam nedir?

- Sergen Yalçın: 30 milyon TL...

- Ahmet Nur Çebi: Bu imkansız.

- Sergen Yalçın: Başkanım bir forvet alacağız, fiyatı 3 milyon Euro. Nasıl vereceksiniz?

- Ahmet Nur Çebi: O kadar para vermeyiz.

- Sergen Yalçın: Kararınıza saygılıyım. Kamuoyu önünde çıkıp açıklama yapalım. Siz anlaşamadığınızı belirtin. Ben de dinleneyim.

- Ahmet Nur Çebi: Bakarız, düşünürüz.

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