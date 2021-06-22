Son Dakika Beşiktaş Haberi: çArşı'dan Sergen Yalçın krizi açıklaması! "Herkes kendine gelsin..."

Beşiktaş taraftar grubu çArşı, teknik direktör Sergen Yalçın ile siyah beyazlı yönetim arasında süren pazarlıklar doğrultusunda ayrılık noktasına gelinmesine dair açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Burası BEŞİKTAŞ herkes kendine gelsin! Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın. Bizim için aslolan Beşiktaş’tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır. Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş’ımızın kapısıdır." ifadeleri kullanıldı.

TARAFTAR EVİNE GİDECEK Mİ?

Beşiktaş taraftarının, sözleşme teklifine olumsuz bakan teknik direktör Sergen Yalçın'ı ikna etmek için saat 12.00’de evinin önüne gideceği öne sürülmüştü.

Söz konusu açıklamada, "Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş’ımızın kapısıdır." ifadesinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

NELER OLMUŞTU?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, gelecek sezon için siyah beyazlı kulüpte çalışmama kararı aldı. Başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi. Yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasındaki fark bir hayli azalmış olmasına rağmen imza atmamasının da bundan kaynaklandığı ifade edildi.

Sergen Yalçın’ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine şunları söylediği belirtildi:

"Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum."

İŞTE ÇEBİ İLE YALÇIN ARASINDAKİ DİYALOGLAR

- Ahmet Nur Çebi: Kulübümüzün içinde bulunduğu durum ortada. Harcama limitimiz az. Bu nedenle yıllık 12 milyon TL öneriyoruz. Sen ne istersin?

- Sergen Yalçın: Başkanım, ben para konuşmam. Hakkım olan parayı istiyorum.

- Ahmet Nur Çebi: Senin kafandan geçen rakam nedir?

- Sergen Yalçın: 30 milyon TL...

- Ahmet Nur Çebi: Bu imkansız.

- Sergen Yalçın: Başkanım bir forvet alacağız, fiyatı 3 milyon Euro. Nasıl vereceksiniz?

- Ahmet Nur Çebi: O kadar para vermeyiz.

- Sergen Yalçın: Kararınıza saygılıyım. Kamuoyu önünde çıkıp açıklama yapalım. Siz anlaşamadığınızı belirtin. Ben de dinleneyim.

- Ahmet Nur Çebi: Bakarız, düşünürüz.

GÖRÜŞMELER BUGÜN DEVAM EDECEK

İki hafta önce gerçekleşen bu görüşmenin ardından taraflar dün tekrar bir araya geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın’a önce 20 milyon TL teklif etti. Yalçın olumsuz yanıt verince rakam 25 milyon TL’ye yükseltildi. Ancak Yalçın yine ikna olmayınca toplantı sona erdirildi.

Taraftarların heyecanla ve endişeyle takip ettiği görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine camianın bazı önde gelen isimlerinin devreye girdiği öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki yeni sözleşme görüşmelerine bugün de devam edilmesi ve kesin bir sonuca varılması bekleniyor.