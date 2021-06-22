Son Dakika: Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardıkları toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten Emre Kocadağ: "Geçen senenin çift kupalı hocası, Beşiktaş'ın öz kaynağından yetişmiş biri Sergen Hocamız. Süreç bir parça uzun sürmüş olabilir, bu görüşmelerin sonucunun olumlu olacağına dair bir şüphemiz olmamıştı. Hocamız da bu anlamda anlaşma taraftarıydı. Sergen Hoca'ya hak ettiği anlaşmayı da sunduk. Hocamızla her zaman aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. Aksi iddialara taraftarımız prim vermesin. Bir heyecan yaşattık Beşiktaş taraftarına. Onların da sevgisini gördük. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kontratın 1 sene olması hocamızın tercihi. Bizim için de uygun bir süreç. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la olan gönül birliği, sözleşmeye sığacak değil, o sadece bir sayı." dedi.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK"

Alanyaspor ile yollarını ayıran ve adı birçok takımla anılan başarılı futbolcu Salih'le ilgili olarak da konuşan Kocadağ, "İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurarız. Görüştüğümüz, hocamızla paylaştığımız oyuncular var. Yarından itibaren hızlı şekilde bu konulara eğileceğiz. Hocamızın tavsiye edeceği oyuncular oldu, olacaktır. Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık." diye konuştu.