Son dakika Beşiktaş haberi... Taraftar Sergen Yalçın'ı bırakmıyor! Evinin önüne gittiler ve...

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a 2 kupa birden kazandırarak büyük bir başarı elde eden Sergen Yalçın, siyah-beyazlılardan ayrılık kararı aldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim ile anlaşmazlık yaşayan başarılı teknik adamı aldığı karardan döndürmek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın evinin önüne gitti.

48 yaşındaki teknik adamın göreve devam etmesini isteyen taraftarlar, evinin önüne giderek Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yaptılar.

Beşiktaş taraftarı ayrıca, başkan Çebi ve kurmaylarını da protesto ederek alınan karardan vazgeçmesini istediler.

NELER YAŞANDI?

Hürriyet muhabiri İsmail Er'in aktardığı bilgiye göre; başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi. Yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasındaki fark bir hayli azalmış olmasına rağmen imza atmamasının da bundan kaynaklandığı ifade edildi.

İŞTE ÇEBİ İLE YALÇIN ARASINDAKİ DİYALOGLAR

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile başkan Ahmet Nur Çebi arasında dün gece geç saatlere kadar süren görüşmeden de olumlu sonuç çıkmadı. Yönetimin konuyla ilgili bugün açıklama yapması bekleniyor. Çebi, Yalçın’la anlaşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Ekonomik yönden tüm imkânlarımızı zorladık ama maalesef bir sonuç çıkmadı” dedi. Peki, Çebi ile Yalçın arasındaki görüşmelerde ilk günden itibaren neler yaşandı? Şimdi 2 hafta önceye dönelim ve Çebi ile asbaşkan Emre kocadağ’ın Yalçın’la yaptığı kısa toplantıda konuşulanları anlatalım...

Forvete nasıl para vereceksiniz?

- Ahmet Nur Çebi: Kulübümüzün içinde bulunduğu durum ortada. Harcama limitimiz az. Bu nedenle yıllık 12 milyon TL öneriyoruz. Sen ne istersin?

- Sergen Yalçın: Başkanım, ben para konuşmam. Hakkım olan parayı istiyorum.

- Ahmet Nur Çebi: Senin kafandan geçen rakam nedir?

- Sergen Yalçın: 30 milyon TL...

- Ahmet Nur Çebi: Bu imkansız.

- Sergen Yalçın: Başkanım bir forvet alacağız, fiyatı 3 milyon Euro. Nasıl vereceksiniz?

- Ahmet Nur Çebi: O kadar para vermeyiz.

- Sergen Yalçın: Kararınıza saygılıyım. Kamuoyu önünde çıkıp açıklama yapalım. Siz anlaşamadığınızı belirtin. Ben de dinleneyim.

- Ahmet Nur Çebi: Bakarız, düşünürüz.

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