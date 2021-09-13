Sivasspor yine yaptı yapacağını...

Banu YELKOVAN - Pererira’nın farklı bir onbirle sahaya çıkıp yeni transferleri görmeyi tercih ettiği maçta, ilk 22 dakikada Szalai’nin sarı lacivertliler için sadece bir stoperin çok ötesinde, bir oyun kurucu olduğu çok net şekilde ortaya çıktı. Portekizli hocanın, gayet anlaşılabilecek gerekçelerle dinlendirmeyi tercih ettiği Macar oyuncu, Tisserand’ın sakatlığı sonrasında mecburen oyuna girince defans hattı kendi içinde yeniden organize oldu ve Fenerbahçe’nin oyunu bir anda daha dengeli bir hal aldı.

iLK YARIDA KORA KOR BiR MAÇ

Gol, bu değişiklikten hemen sonra, Szalai’nin yarattığı pozisyonda yeni transfer Rossi’nin çıkardığı topa Osayi-Samuel’in vuruşunda geldi. İlk devrede bir futbolseverin isteyebileceği hemen her şey vardı: Kora kor bir maç, açık oynayan iki takım, tempolu, heyecanlı bir futbol, her iki takım adına da tehlikeli pozisyonlar. İlk yarının skorunu, 43. dakikada Altay’ın kendisini düşürdüğü pozisyon sonrası kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Henrique belirledi. Gol, Fenerbahçe’nin bu sezon yediği ilk gol olarak da kayda geçti.

SAKATLIKLAR VE DEĞiŞiKLiKLER

Maçın ikinci yarısında tempo da heyecan da ilk yarıya göre daha düşüktü. İkinci 45’in ortalarında, önce Osayi-Samuel, sonra Serdar Aziz ve devamında irfan Can peş peşe sakatlıklar geçirince, oyun bir süre durakladı. ‘Kim çıkacak, kim kalacak’ sorusu, sakatlıklar kadar ‘sahada kaç Türk kaç yabancı olacak’ hesaplamalarının da sonucuydu. Sonunda irfan Can yerini Meyer’e bıraktı ve oyun yeniden başladı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince, Sivasspor, Kadıköy’den yine puanla ayrılmış oldu. Geçen sezon, Avrupa’dan elendikten sonra 19 maç peş peşe hiç yenilmeyen Sivas, şampiyonluk yarışındaki tüm takımları tökezletmeyi başarmış ve sezon bitmeden bir hafta önce Fenerbahçe’yi yenerek belki de bu sezonki yeniden yapılanmanın sebebi olmuştu. Bu defa, sezon başında aldıkları bu beraberlikle Fenerbahçe’de eksikliklerin düzenlenmesini sağlayacaklar büyük olasılıkla.