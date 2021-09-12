Son Dakika Haberi... Volkan Demirel'den Altay Bayındır yorumu! Fenerbahçe-Sivasspor maçında...

Fenerbahçe-Sivasspor maçını yayıncı kuruluşta değerlendiren Volkan Demirel, penaltı pozisyonu hakkında da konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Volkan, "Fenerbahçe'de kısa paslarla oynamayı bilen oyuncular olmalı, yeni transferler ritim bulmalı. Rossi MLS'te iyi günler geçirmiş ama burada yakın temas var, teknik oyuncularda problem yaratıyor" dedi.

Penaltı pozisyonu için ise Volkan Demirel, "Altay Bayındır'ın penaltı pozisyonuyla ilgili olarak ise, "Bazen güven başınıza iş açabilir. Kendine güveni sonrası yaptığı bir hata diyebilirim. Hata sonrası verilen penaltı da doğru." şeklinde konuştu.