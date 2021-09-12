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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan flaş yorum! 'Hakemler oyunu korumalı'
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Futbol
Haber Giriş: 12.09.2021 - 19:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan flaş yorum! 'Hakemler oyunu korumalı'

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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan flaş yorum! 'Hakemler oyunu korumalı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;

Gerçekten zorlu bir maçtı. Diğer maçlarda olduğu gibi takım ruhunu sahada gösterebildik, savaştık, koştuk, bastık... Bazı problemlerimiz vardı sahada.

KISITLI ZAMANIMIZ VARDI

Yeni gelen ve milli takımdan dönen oyuncularımız vardı ve bu oyuncularımızın kaynaşmasını sağlamamız için kısıtlı zamanımız vardı."

OYUN ÇOK DURDU

Oyun çok fazla durdu. 1 puan beni mutlu etmiyor, ben her maçı kazanmak isterim ama takımımın gösterdiği ruhtan dolayı çok mutluyum

HAKEMLER OYUNU KORUMALI

Herkes maçı izledi. Yüksek ritmde oynatmaya çalışıyorum takımımı. Diğer takımlar istediği gibi oynayabilir ama hakemler oyunu korumalı, bu kadar durmasına izin vermemeli. Ben bunları bahane göstermem. Kazanmamız gerekiyordu.

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